Durante los últimos minutos, se han reportado intermitencias en el funcionamiento de los servicios de BancoEstado, con personas realizando reclamos por redes sociales.

Desde la página web Downdetector, también muestran un aumento en los reportes relacionados a la entidad bancaria.

En el caso de X (Twitter), algunas personas acusan que presentan problemas para girar dinero de cajeros automáticos, realizar pagos o transacciones.

Incluso, gran parte de los comentarios apuntan que, a pesar de que las operaciones arrojaban “error”, los montos de dinero u comisiones sí se cobraban, afectando a los montos de las cuentas de los clientes.

De las 17.30 el cajero no me saco la plata. Pero lo descontaron. Y resulta que ya son las 7pm y me salen miles de personas que aun estan pasado por lo mismo! Como no emiten un comunicado o algo. Banco estado vale 🍄 🤬@BancoEstado #bancoestado pic.twitter.com/2DyPtKWaM1

— Claudia G (@Imaginaria_) July 3, 2024