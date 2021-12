Johnnie Walker, la marca de whisky escocés, quiere inspirar a las personas a seguir caminando hacia un futuro más positivo con un nuevo capítulo en su campaña global.

La famosa publicidad “Keep Walking” de la marca ha inspirado a personas de todo el mundo con un mensaje de progreso y positividad durante más de 20 años y este nuevo capítulo comienza a medida que el mundo vuelve a reabrirse gradualmente después de 18 meses.

Liderando el camino está un anuncio de televisión y digital que presenta un “Himno” que busca que las personas se pongan de pie y se muevan nuevamente, mientras comienzan a socializar con confianza. El nuevo himno es una mezcla de canciones icónicas sobre caminar, que se ha creado para dar un impulso a los pasos de las personas a medida que regresan al mundo una vez más.

El mix incluye partes de canciones como Walk this Way de Run DMC y Aerosmith, la versión de Loretta Lynn del icónico These Boots Are Made for Walking y el clásico Walk on the Wild Side de Lou Reed de los años 70.

Junto al himno, Johnnie Walker ha realizado una serie de take overs de ciudades, proyectando citas inspiradoras de pioneros culturales sobre los horizontes de la ciudad y los puntos de interés cultural de todo el mundo.

Las citas de personas como Antonio Machado, Grace Jones y Mark Twain se han visto en la ciudad de Nueva York, Ciudad de México, Ciudad del Cabo, Tokio, Bangkok y ahora en Santiago de Chile.

Para celebrar el lanzamiento y dar paso a un nuevo año, la marca del caminante se ha adueñado diversos puntos, iluminando la noche de la capital con la frase “Se de camino al andar” del célebre poeta Antonio Machado proyectada en la fachada del edificio Pullman y un recorrido de mapping itinerante que visitó los barrios de Providencia, Bellavista, Las Condes y Vitacura, entre otros.

“La esencia de Johnnie Walker se centra en Keep Walking, dos palabras que dicen mucho sobre la positividad, la posibilidad y la resiliencia. Después de todo lo que hemos pasado en el último año y medio, no podemos imaginar un momento en la historia reciente en el que esos sentimientos puedan ser más relevantes,” comentó Mariana Barros, gerente de Marketing de Whiskies en Diageo, empresa de bebidas alcohólicas premium.

La marca quiere ayudar a inspirar a las personas a dar su próximo paso al reflejar la energía, las palabras y los pensamientos de íconos culturales y pioneros que comparten ese espíritu.

Revisa a continuación la nueva campaña.