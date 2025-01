Analizar el acuerdo de asociación suscrito entre Codelco y SQM para la explotación del litio en el salar de Atacama y la compra de la mina Salar Blanco, en Maricunga, fue el objetivo de la sesión de la Comisión Investigadora desarrollada este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados.

La instancia contó con la presencia del timonel de la cuprífera estatal, Máximo Pacheco, quien dio cuenta de varios temas planteados por los parlamentarios integrantes de la comisión.

Sin embargo, uno de los puntos que causó mayor preocupación, es la suscripción de un contrato con el banco Morgan Stanley, entidad que actuó como asesor de Codelco en la negociación con SQM para controlar la explotación del litio.

Comisión por acuerdo Codelco-SQM

Consultada por lo planteado durante la comisión fiscalizadora, la ministra de Minería, Aurora Williams, hizo una férrea defensa a los ámbitos de acción efectuados por Codelco, destacando los estándares en los que se rige, en la actualidad, la empresa.

“Es muy relevante que frente al término del contrato de SQM en el 2030, se definiera la participación de un nuevo actor en el salar: ese es Codelco (…) Nosotros tenemos plena confianza en Codelco. Esta transacción está siendo regida por altos estándares de transparencia, y además debe pasar por una consulta indígena”, dijo la ministra.

Y respecto a la confidencialidad en el contrato entre Codelco y Morgan Stanley -algo que generó especial preocupación en los integrantes de la instancia legislativa-, la ministra Williams detalló que dichos acuerdos obligan a las partes a cumplirlos.

Además, en lo referente a su cartera, la titular de Minería valoró el “esfuerzo país” que se realizó para entregar plena autonomía al Gobierno Corporativo de Codelco, separándolo de las administraciones políticas de turno.

Papel de Ponce-Lerou

En medio de la sesión, y ante el requerimiento de los diputados, el presidente del directorio de la minera, Máximo Pacheco, descartó de lleno haber sostenido reuniones con Ponce-Lerou, resaltando que “me siento a conversar con el gerente general de SQM y no con los accionistas”.

“Me preguntaron en un programa de televisión: ¿Y usted se ha juntado alguna vez con el señor Julio Ponce? Jamás. No me he juntado ni cuando contesté la pregunta del periodista ni cuando le contesté a usted. Yo soy representante de Codelco, que me siento con el gerente general de SQM, que es una empresa con muchos accionistas, y no me siento con ninguno de los accionistas por separado”, enfatizó Pacheco.

No obstante, el presidente de la comisión investigadora, Cristian Tapia (PPD), argumentó que es lamentable que el titular de Codelco justifique las negociaciones con SQM, empresa involucrada en casos de financiamiento irregular de la política, y que -además- está vinculada al yerno del exdictador Augusto Pinochet, Julio Ponce-Lerou.

“Hace un año y medio, en un canal de televisión, le preguntaron si se sentaría a negociar con SQM y con Ponce-Lerou, y el dijo que por ningún motivo lo haría. Pero, sin embargo, sí se sentó. Osea, a lo mejor no estaba Ponce-Lerou al otro lado de la mesa, pero estaban los representantes”, acusó el diputado.

El parlamentario agregó que acá “hay muchas cosas oscuras: Este contrato de Morgan Stanley, por qué se contrataron a ellos, si ellos licitaron también la asesoría o vieron un mercado más amplio (…), entre otras cosas.

Tapia también destacó que, respecto a las ventas de potasio -clave para la agricultura, “esta empresa, Codelco-SQM, ¿a quién le debe vender por contrato? a SQM. Es decir, se queda con el mercado del potasio sin pasar por ningún otro estamento”.

Por ello, espera que en las próximas instancias se puedan aclarar estos temas, entendiendo la importancia que el litio y su explotación tienen para Chile.

La comisión también interrogó a Codelco sobre si estaban al tanto de la investigación de la SEC estadounidense sobre SQM, luego de ser acusada de presuntas violaciones a la ley anticorrupción en Norteamérica.

En ese contexto, Máximo Pacheco aseguró que han seguido de cerca la situación y que SQM ha informado de manera transparente sobre ello en su memoria.