España planea imponer un impuesto del 100% a la compra de viviendas por parte de extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea, con el objetivo de frenar la especulación inmobiliaria. El presidente Pedro Sánchez anunció la propuesta, inspirada -según él- en modelos fiscales de Dinamarca y Canadá, como parte de un plan más amplio para abordar la crisis de vivienda en el país. Se destaca que en 2023, los no residentes de la UE adquirieron 27 mil propiedades en España, principalmente para "especular". La medida busca controlar los altos precios y la escasez de viviendas, con un déficit estimado de 550 mil nuevas unidades necesarias en los próximos dos años.

España quiere que los residentes no pertenecientes a la Unión Europea paguen hasta el 100% de impuestos por la compra de viviendas en el país, en un intento por frenar el creciente descontento por el aumento de los precios inmobiliarios.

“Para que nos hagamos una idea, solo en 2023 los no residentes en la Unión Europea compraron unas 27 mil casas y pisos en España y no lo hicieron para vivir, no lo hicieron para que vivieran sus familias, lo hicieron para especular, para sacarles dinero, cosa que no podemos permitir en el contexto que vivimos”, dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el lunes en Madrid.

La propuesta del Gobierno sobre el impuesto del 100% a la compra de vivienda por parte de extranjeros será enviada al Parlamento, dijo Sánchez. El plan se inspira en los regímenes fiscales de Dinamarca y Canadá, añadió.

La extensa costa mediterránea de España es un destino popular para los extranjeros que buscan una residencia de vacaciones, mientras que las Islas Baleares son uno de los lugares más populares. Los ciudadanos británicos son el grupo extranjero más numeroso de compradores de propiedades.

En los últimos años, Madrid también se ha convertido en un mercado popular para los latinoamericanos más acaudalados, que están comprando propiedades en zonas centrales de la ciudad, lo que ha ayudado a impulsar los precios en toda la capital.

El anuncio de Sánchez del lunes fue parte de un paquete más amplio de medidas que buscan abordar la crisis de vivienda que se está gestando.

Estas incluyen un compromiso para trasladar miles de casas del “banco malo” del país (Sareb) a una agencia de vivienda recién creada, así como un plan para ofrecer garantías financieras respaldadas por el estado a los inquilinos jóvenes.

España sufre una grave escasez de viviendas nuevas. A finales del año pasado, el Banco de España estimó que el país necesitaría construir unas 550 mil nuevas viviendas para satisfacer la demanda en los próximos dos años.

Sánchez dijo el lunes que se construyen alrededor de 90 mil nuevas viviendas al año para cubrir la demanda de 300 mil.