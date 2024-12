Entre los cambios que impuso, el presidente argentino Javier Milei esquivó siempre el tradicional corte de cinta en obras públicas, quizá la vitrina más atractiva para cualquier político que quiera ganarse el voto popular, y en su lugar se mostró en inauguraciones del ámbito privado. El caso más reciente fue su presencia en la apertura del supermercado más grande del país vecino.

El libertario se llevó todos los flashes el 5 de diciembre pasado, cuando apareció en la ciudad costera de Mar del Plata (provincia de Buenos Aires) para encabezar la inauguración de la gigante sucursal de la cadena Coto: 52.000 metros cuadrados de superficie, 800 puestos de trabajo y una inversión de 50 millones de dólares. Milei dio rienda suelta a un discurso donde rechazó la injerencia del Estado en la economía.

Milei en un supermercado

“Estamos en un lugar muy simbólico para el momento que estamos viviendo como país. Quise participar de esta inauguración, no sólo para celebrar la inmensa inversión que están haciendo, sino porque un supermercado refleja mejor que ningún otro lugar el enorme cambio que ha ocurrido este último año en la Argentina”, dijo el mandatario, cuya presencia se hizo viral en las redes sociales con bromas y burlas de usuarios chilenos, que compararon al evento de Milei con los habituales desarrollos comerciales de este lado de la cordillera.

“Muchos empresarios están empezando a perder el miedo” porque “ven en nuestro programa económico una oportunidad para realizar inversiones con la tranquilidad de que hay un gobierno que bajo ninguna circunstancia va a entregar su premisa fundamental: el déficit fiscal no se negocia y la propiedad privada se respeta a rajatabla”, sostuvo en su discurso.

“La Argentina de los empresarios”

“Hoy es la Argentina de los empresarios, empresarios de bien, los empresarios eficientes, los que se ganan el pan sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio”, celebró.

Con una indirecta al modelo kirchnerista, Milei aseguró que “este no es un gobierno que se sostiene con el dinero de los empresarios que se benefician con sus medidas, tampoco nos sostiene un aparato propagandístico diseñado para instalar mentiras”. Sin nombrarlo, tildó como “mono” al exsecretario de Comercio Interior de Cristina Fernández de Kirchner, Guillermo Moreno, condenado en la Justicia por manipulación de datos.

“Se terminó la época del chamanismo económico, del control de precios y de los inventos nefastos como la Ley de Góndolas, que terminó con las góndolas vacías (en referencia a los programas K). Algunos monitos sueltos andan, en especial algunos que piden un golpe de Estado, pero sabemos quiénes son y cuántos han fracasado. Otros que les gustaba controlar poniendo pistolas en la mesa”, lanzó picante.

Por qué Milei desprecia la obra pública: su promesa de modelo “a la chilena”

Días antes, Milei había estado en otra inauguración privada, la nueva sede corporativa de la fintech y “unicornio” -vale más de USD 1.000 millones- Ualá. Allí dejó en claro su postura: habló de la mentira del “Estado presente” y “esa idea de que el Estado genera riqueza”, ya que “sólo destruye riqueza y se la roba a otros para repartirla entre amigos”.

“Nosotros nos alegramos cuando a las empresas les va bien, por eso prefiero venir (a Ualá) a felicitarlos y no a inaugurar una obra pública costosa e ineficiente, que nadie quiere. Dicho sea de paso, no puedo inaugurar obras públicas porque, además, las corté de cuajo, pero ¿se acuerdan cuando los políticos de la casta se juntaban para inaugurar canillas (grifos de agua), hospitales que ya habían inaugurado tres veces? Bueno, nosotros necesitamos también esa sinceridad, o sea, como la cortamos, no vamos a inaugurar tampoco”, aseveró contra el hábito de los gobiernos anteriores.

Se estima que, desde la llegada al poder de Milei, más de 2.000 obras públicas dejaron de financiarse en Argentina, un recorte del gasto en los primeros meses de 2024 del 82,3% en términos reales, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). De esta forma, Milei pudo avanzar con el superávit financiero que tanto se volvió una marca de su administración.

Pese a los beneficios para las cuentas del Estado, gobiernos de cada provincia reclaman a la Nación fondos para un mejor mantenimiento, arreglos y finalizaciones de obras de envergadura, por ejemplo, la ruta 7 que une Argentina y Chile. En una época de alto tránsito, hay sectores en un estado desastroso y que están en el ojo crítico de la ciudadanía por los múltiples incidentes con fallecidos en las últimas semanas: vuelcos de camiones, choques frontales y hasta un accidente en solitario que dejó a una mujer chilena lesionada el miércoles pasado.

En el marco de los cambios del gobierno de Milei, ya se trabaja en un esquema de concesiones para 2025 con el propósito de que los privados se hagan cargo de las obras y habiliten el cobro de peaje, tal como sucede en las autopistas y rutas principales de Chile. Se estima que unos 348 kilómetros entrarán en este esquema, que abarcará hasta la llegada al túnel del Cristo Redentor en la cordillera.

Concesiones en Argentina

Lo que para Chile suena conocido, en Argentina es prácticamente algo inédito: los contratos de Participación Público Privada (PPP).

Cuando era candidato en 2023, Milei había prometido la aplicación de un sistema de obras “a la chilena”, desprendiendo de ese rol al Estado y dándole responsabilidad a los privados. Chile tiene 80.000 kilómetros de caminos pavimentados, de los cuales 3.000 son concesionados, según dijo a diario El País Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura y exministro de Obras Públicas del Gobierno del expresidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006).

En Chile, el actor privado construye y recibe el derecho de explotar una inversión. Se licita entre empresas privadas la construcción de obras de infraestructura pública mediante un contrato entre el Estado y las firmas concesionarias. Luego, la compañía se hace cargo de gastos y tareas de mantención para que la prestación sea adecuada y funcione como estaba planeado, siempre con el seguimiento de las autoridades (garantes) y con la instalación de tasas, tarifas especiales o peajes.

Ahora, el principal desafío para la Argentina de Milei es crear un marco regulatorio y generar las condiciones macroeconómicas que hagan atractivo para una empresa participar en obras de infraestructura, asumiendo riesgos y obteniendo financiamiento.