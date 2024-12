El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este jueves en medio de una gran ovación el toque de campana con el que la Bolsa de Nueva York comienza sus operaciones diarias, un privilegio que suele reservarse a empresarios que inician su apuesta financiera en el país.

Trump no solo recibió un reconocimiento inusual en los pasillos de la habitualmente discreta bolsa neoyorquina, sino que el público, en el que abundaban sus admiradores, prorrumpió a gritar “U-S-A, U-S-A”, jaleado por el propio equipo que acompañaba al magnate, entre quienes se encontraban su esposa, Melania, su hija Ivanka y el próximo vicepresidente, J.D. Vance.

The NYSE welcomes President-elect Donald J. Trump, TIME 2024 Person of the Year, in ringing the Opening Bell! @realDonaldTrump | @TIME | #NYSE pic.twitter.com/k0OsYpeID7

La visita de Trump a Wall Street la hizo en coincidencia con su reconocimiento como Persona del Año por la revista TIME y, de hecho, tras el propio Trump, la bolsa había desplegado la carátula del magacín para dar mayor protagonismo a ese nombramiento.

Previo al toque de campana, Trump dio un discurso ante los directivos de la Bolsa de Wall Street (New York Stock Exchange) donde expuso las líneas maestras de lo que será su política económica, una mezcla de medidas proteccionistas y de incentivos fiscales para el “Made in America”.

Anunció, por ejemplo, un proceso ‘exprés’ de aprobación operativa para todos aquellos capitalistas, nacionales o extranjeros, que vengan al país e inviertan 1.000 millones de dólares, que ahora pasan por un proceso que se demora entre 14 y 16 años, según Trump.

“Vamos a incentivar a todos los que quieren volver a Estados Unidos. Los queremos de vuelta: fabricantes de automóviles, todo el mundo”, dijo, aludiendo precisamente a uno de los sectores que más se ha deslocalizado en las últimas décadas y que los economistas dudan de que sea factible hacerlos retornar al país.

TIME Editor-in-Chief Sam Jacobs explains why Donald Trump was chosen as the 2024 Person of the Year https://t.co/rhQ315SLSv

— TIME (@TIME) December 12, 2024