Los multifondos de pensiones cerrarían octubre de 2024 con resultados mixtos, destacando que el fondo E anotó su peor desempeño mensual, mientras que los fondos más riesgosos A y B registraron ganancias de 1,89% y 0,63%, respectivamente; el fondo C de riesgo moderado presentó una caída de -1,75%, y los fondos más conservadores D y E perdieron -4% y -4,68% cada uno. Sin embargo, en lo que va del año todos los multifondos anotan ganancias. Según un reporte de la consultora Ciedess, la rentabilidad de los fondos A y B se explica por las inversiones en renta variable, con retornos negativos en índices internacionales salvo en Estados Unidos. A nivel local, se destaca un aumento del Ipsa. China no logra convencer con anuncios de estímulos económicos, y las tensiones en Medio Oriente siguen influyendo en los mercados. En el desempeño de los fondos C, D y E inciden resultados de inversiones en títulos de deuda local y renta fija extranjera, con un descenso en activos de renta fija internacional y alza en tasas de interés de renta fija local, impactando negativamente a los fondos conservadores.