Miles de estibadores en Estados Unidos continúan manteniendo la huelga que iniciaron el martes; y bloqueando los principales puertos del país.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha dicho que esa manifestación puede convertirse en un “desastre provocado por el hombre”.

En lo local, peligran las exportaciones de productos como el vino chileno, el salmón y las frutas.

Por ejemplo, el gerente general de Frutas de Chile, Miguel Canala-Echeverría, informó que más de 580 contenedores de frutas frescas chilenas están siendo afectados, algunos de ellos dejados en Panamá, “quedando el buque a la gira con los costos asociados y la pérdida de los programas de entrega a los distribuidores en EEUU”.

El presidente de SalmonChile, Arturo Clement, remarcó que “este tipo de dificultades de ingresos y logística generan una tremenda complicación para las exportaciones”.

Y la directora comercial de Wines of Chile, Angélica Valenzuela, aseguró que varias viñas están redirigiendo sus embarques a puertos en el Oeste, pero que no es una solución a largo plazo. Agregó que 280 mil cajas de vinos (no granel) estarían peligrando solo en el mes de octubre, lo que equivale a 150 contenedores.

El Gobierno, a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), informó que está en coordinación con los agregados comerciales y agrícolas de Chile en Estados Unidos.

“Si bien es un tema entre privados, los equipos en dicho país han estado en contacto con autoridades y operadores de los puertos locales para recabar información sobre la evolución del conflicto y su posible impacto en los envíos chilenos, con el objetivo de contribuir en esta situación, de acuerdo a nuestras competencias y atribuciones”, detalló.

Estados Unidos es un socio relevante para los envíos agroalimentarios, por lo mismo, la SUBREI comprometió monitorear de cerca la evolución del conflicto.

La huelga

La protesta arrancó la madrugada del pasado martes ante la falta de acuerdo entre el sindicato International Longshoremen’s Association (ILA) y la patronal de navieros USMX (US Maritime Alliance) a la que piden una subida salarial y un acuerdo para frenar la automatización de su oficio, que amenaza sus puestos de trabajo.

“Exigimos un aumento salarial de 5 dólares por hora para cada uno de los seis años del nuevo contrato entre ILA-USMX. Además, queremos un acuerdo absolutamente hermético de que no habrá automatización o semiautomatización”, dijo el presidente del ILA, Harold Daggett, según recoge un comunicado del sindicato.

En las últimas 24 horas, USMX e ILA han intercambiado contraofertas de salarios y USMX aseguró que ofreció un aumento salarial del 50% y pidió una extensión del contrato actual.

“Ambas partes se han movido de sus posiciones iniciales y tenemos la esperanza de que podamos reiniciar la negociación colectiva en los temas pendientes”, indicó la patronal de navieras.

Consecuencias de la huelga de estibadores en EEUU

La huelga, a la que ya se han sumado 45.000 estibadores, podría costar más de 2.000 millones de dólares al día, ya que afecta a terminales estratégicas de puertos por donde pasa entre el 43 y 49% del comercio marítimo del país, como Elizabeth/Newark, Houston, Miami o el de Baltimore, donde hoy cientos de trabajadores bloquearon la entrada a las terminales en protesta.

Baltimore es el segundo centro exportador de carbón de Estados Unidos, según datos de la EIA, la Administración de Información Energética, y destaca especialmente por el tránsito de vehículos motorizados.

Biden: “Lo último que necesitamos es un desastre provocado por el hombre”

Biden ha pedido que “se sienten a la mesa y acaben con esta huelga”: “Lo último que necesitamos es un desastre provocado por el hombre”, dijo en declaraciones a la prensa antes de subir al Air Force One tras compararlo con el “desastre natural” provocado por el huracán Helene.

“Básicamente hay seis propietarios que controlan todos los puertos de todo el camino a la costa este. Han obtenido increíbles beneficios -más del 800 por ciento de beneficios desde la pandemia- y los propietarios están ganando decenas de millones de dólares, lo último que necesitan es sacar provecho de esto”, apuntó.

Por su parte, los manifestantes que se encontraban esta mañana en la entrada principal del puerto de Baltimore, la terminal de Dundalk, protestaron sujetando carteles en los que se podía leer: “Las máquinas no alimentan a las familias: Apoya a los trabajadores de la ILA”, en referencia a las críticas por el avance de la robotización en los puertos.

Los trabajadores en huelga no han dejado de gritar proclamas relacionadas con sus exigencias, animados con megáfono en mano y con cánticos que también iban dirigidos a recordar con orgullo la huelga de 1977, la última vez que este sector se había movilizado.

Los manifestantes no han querido hacer declaraciones a la prensa y han remitido a las comunicaciones de ILA, que en su último comunicado ataca a la patronal por “distorsionar los hechos y engañar al público” sobre el frustrado intento de un acuerdo.

De alargarse la protesta y alcanzar las pérdidas que se estiman, el 2024 cerraría como un año difícil para el puerto de Baltimore, pues a principios de año, el 26 de marzo, un buque impactó contra el puente más grande de la ciudad, provocando su caída y el cierre de su canal hasta principios de junio.