Cada cierto tiempo, aparece algún título que irrumpe en la lista de tendencias y más jugados de forma repentina debido a la jugabilidad única que brindan, historias interesantes, o la reinvención de un género en particular, lo que atrae a miles de jugadores de forma simultánea. Sin embargo, este caso particular no posee ninguna de estas características, pues “Banana”, el videojuego que apareció rápidamente entre los más jugados, trata simplemente de un plátano.

Se trata de un juego gratuito que se estrenó el 26 de abril en Steam y que, tal como su sencillo nombre augura, no tiene muchas mecánicas: tienes que hacer clic en un plátano una y otra vez.

Según explica Tarreo, esta acción no otorga avances en historia ni nuevos escenarios, simplemente hace avanzar un contador sobre el plátano, y, de vez en cuando, entrega artículos de regalo.

El gameplay de Banana es demasiado simple, al grado de poder ser considerado como aburrido y ridículo. No obstante, el juego se volvió una tendencia en Steam, superando los 140 mil jugadores simultáneos según SteamDB, quedando sobre Grand Theft Auto V, Elden Ring y Team Fortress 2 en la lista de los más jugados.

Género “Egglike”?

PCGamer investigó el éxito de Banana cuando éste tenía 30 mil jugadores diarios en mayo, descubriendo que es similar a un juego llamado “Egg”, en el cual la misión es similar a Banana: sólo que hay que hacer clic en un huevo.

El valor de estos juegos del género “Egglike”, como los nombró Randall, reside en que, cada cierto tiempo de estar haciendo clic, el ‘jugador’ consigue un objeto que se puede vender en el mercado de Steam, similar a los coleccionables y que varían según la rareza de la banana que le toque al usuario.

“Es una reminiscencia de los NFT, solo que… sin todas las tonterías especulativas impulsadas por los simios”, concluye el sitio especializado en su investigación.

Tiene microtransacciones, pero son completamente innecesarias, a menos que quieras unirte al movimiento colectivo e iniciar una colección, aunque por otro lado, siempre puedes pasar horas haciendo clic para conseguir apariencias y venderlas, aunque, tal como menciona el sitio: “Lo dejarás inactivo si valoras tu cordura”.