Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son un pilar fundamental para los civiles en este tipo de encuentros, es por esto que el grupo "Tecnología al Rescate", lanzó el proyecto "Tecnología para Ucrania", para que empresas de diferentes partes del mundo puedan compartir sus recursos y conocimientos a las ONG.

Luego de semanas en tensión este 24 de febrero se desató el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y si bien los objetos más comunes que se utilizan para enfrentarse son las armas, la tecnología es un punto fundamental en esta época.

Es por ello que el grupo Tech to the Rescue (en español Tecnología al Rescate) lanzó el proyecto “Tech for Ukraine” -Tecnología para Ucrania- con el fin de que diferentes compañías del ámbito tecnológico compartan sus conocimientos e infraestructura a las organizaciones ucranianas.

En el sitio web como invitación a colaborar se lee: “Las ONG ucranianas necesitan apoyo tecnológico para generar resiliencia y fortalecer la sociedad civil. Ayúdelos a diseñar soluciones digitales que importen”.

Por otra parte también añaden que estas organizaciones “están en el corazón de la sociedad civil en Ucrania. Si bien ha llegado la era de la digitalización, las organizaciones benéficas todavía están muy por detrás de las empresas privadas y las instituciones estatales”.

“Los sistemas de seguridad débiles, el software desactualizado y la falta de UI y UX fáciles de usar dificultan su funcionamiento”, señalan.

¿Cómo apoyar la causa?

Algunos de los objetivos que forman parte del proyecto “Tecnología para Ucrania” es mejorar la ciberseguridad, incrementar la seguridad de los servicios de mensajería e incluso facilitar aportes económicos.

En caso de querer colaborar, las empresas deben contactarse con “Tecnología al Rescate”, para informar en qué sectores pueden entregar ayuda.

Como respuesta “Tech to the Rescue” envían una lista de proyectos que pueden resultar de interés para las compañías.

Posteriormente, si la empresa está de acuerdo, se firma un tipo de contrato donde se compromete a ayudar por medio de un aporte económico.

En el sitio web, disponen de un formulario para rellenar con datos como el nombre, teléfono, entidad, áreas de interés, entre otros, para así facilitar las comunicaciones entre las empresas que quieran ayudar y el grupo Tecnología al Rescate.