Son varias las especulaciones y rumores que corren sobre el diseño del próximo lanzamiento de Apple iPhone. Esta semana, el más comentado fue el iPhone 14 Pro, luego de que un canal de YouTube dedicado a la tecnología hiciera un unboxing de lo que sería el nuevo modelo.

El video, publicado el 13 de mayo, ya cuenta con 2,5 millones de visitas y la maqueta fue desarrollada por Kioxia, una compañía multinacional japonesa, antes llamada Toshiba. Se trata de un posible diseño, basado en las filtraciones y rumores de lo que sería el iPhone 14 Pro.

Y es que mucho se ha dicho sobre el nuevo smartphone, que se estima será anunciado para el mercado en septiembre de este año. Por ahora, estas son las imágenes más cercanas al diseño real de Apple.

Lo más llamativo es el diseño frontal, que ya no incluye el notch, en cambio cuenta con dos agujeros en la parte superior de la pantalla donde iría la cámara, el sensor del Face ID y el flash. Este cambio ya se conocía porque a inicios de mayo ya se habían filtrado imágenes de los paneles frontales del iPhone 14, 14 Max, 14 Pro y 14 Pro Max.

Allí se podía apreciar que los bordes oblicuos en las esquinas de los modelos serían más finos y el tamaño de la pantalla más amplio. Tal como se ve en el video, donde se compara el nuevo modelo con el iPhone 13 Pro Max.

iPhone 14 front panels have leaked on Weibo – here are the changes to note:

1) thinner bezels on the Pro models, as reported by other sources

2) aspect ratio is also slightly different on the Pros (19.5:9 to 20:9); this corroborates with 9to5Mac’s report regarding taller displays pic.twitter.com/UtqNcBB9aP

— Saran (@SaranByte) April 28, 2022