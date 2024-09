Este 11 de septiembre, a 23 años del atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, la NASA volvió a compartir la histórica carta del astronauta Frank Culbertson, que se encontraba en la Estación Espacial Internacional (ISS) cuando ocurrió el ataque, vio los edificios quemándose desde el espacio y les tomó una foto.

En ese momento, Culbertson, comandante de la Expedition Three, se encontraba a 400 kilómetros de altura y desde la órbita de la Tierra pudo ver el humo de las torres, sabiendo poco y nada de lo que había pasado y temiendo que algunos de sus amigos o conocidos estuvieran allí.

El astronauta documentó estos momentos en una carta con fecha del 12 de septiembre, un día después del suceso. “Bueno, es obvio que el mundo ha cambiado hoy. Lo que yo digo o hago es muy poco comparado con la importancia de lo que le pasó a nuestro país cuando fue atacado por… ¿quién? Supongo que sólo conocemos a terroristas. Es difícil saber contra quién dirigir nuestra ira y nuestro miedo…“, partió diciendo.

Culbertson estaba terminando algunas tareas de la mañana cuando el médico del vuelo le informó sobre la situación que se estaba viviendo en el complejo de edificios World Trade Center, de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. “Me dijo que estaban teniendo un día muy malo en tierra. No tenía ni idea…“, escribió el comandante.

“Me quedé estupefacto y luego horrorizado. Mi primer pensamiento fue que no se trataba de una conversación real, que todavía estaba escuchando una de mis cintas de Tom Clancy. Simplemente no parecía posible a esta escala en nuestro país. Ni siquiera podía imaginar los detalles, incluso antes de que comenzaran a llegar las noticias de una mayor destrucción”, recordó.

Frank informó al sus compañeros de misión, que no eran estadounidenses, quienes lo escucharon mientras les explicaba la magnitud del asunto, “ellos entendieron claramente y fueron muy comprensivos”. Después, revisó en qué punto de la órbita estaba la ISS para saber si sobrevolarían la ciudad, lo cierto es que estaban muy cerca y le tomó minutos presenciar el humo emanando de las torres.

“El humo parecía tener una extraña formación en la base de la columna que se extendía hacia el sur de la ciudad. Después de leer uno de los artículos de noticias que acabamos de recibir, creo que estábamos viendo Nueva York en el momento del derrumbe de la segunda torre o poco después. Qué horrible…“, continuó en su carta.

Culbertson intentó obtener vistas de Washington, donde también hubo un ataque en el Pentágono ese día, pero no fue posible captar nada.

“Aparte del impacto emocional de que nuestro país sea atacado y de que miles de nuestros ciudadanos y tal vez algunos amigos sean asesinados, el sentimiento más abrumador donde estoy es el de aislamiento“, reflexionó.

Tal como él pensaba, con el paso de los días supo de algunos conocidos que estuvieron en lugares del atentado. Al día siguiente escribió: “conozco a tanta gente en Washington, tanta gente que viaja a Washington y Nueva York, tantos que son pilotos. Estaba seguro de que recibiría al menos unas cuantas malas noticias en los próximos días. Recibí la primera hoy cuando me enteré de que el capitán del avión de American Airlines que se estrelló contra el Pentágono era Chic Burlingame, un compañero de clase mío“.

“Es horrible ver cómo sale humo de las heridas de tu propio país desde un punto de observación tan fantástico. La dicotomía de estar en una nave espacial dedicada a mejorar la vida en la Tierra y ver cómo se destruye la vida mediante actos tan deliberados y terribles es un estremecimiento para la psique, sin importar quién seas. Y saber que todo será diferente a cuando despegamos cuando aterricemos es un poco desconcertante”, añadió más adelante.

12 de septiembre de 2001; 19:34 horas

No he escrito mucho sobre los detalles de esta misión durante el mes que he estado aquí, principalmente por dos razones: la primera es que he tenido muy poco tiempo para hacer ese tipo de escritura, y la segunda porque no estoy seguro de lo cómodo que me siento compartiendo los pensamientos que comparto con mi familia y amigos con el resto del mundo.

Bueno, es obvio que el mundo ha cambiado hoy. Lo que yo digo o hago es muy poco comparado con la importancia de lo que le pasó a nuestro país hoy cuando fue atacado por… ¿quién? Supongo que sólo conocemos a terroristas. Es difícil saber contra quién dirigir nuestra ira y nuestro miedo…

Acababa de terminar una serie de tareas esa mañana, la que más tiempo me llevó fueron los exámenes físicos de todos los miembros de la tripulación. En una conversación privada posterior, el médico de vuelo me dijo que estaban teniendo un día muy malo en tierra. No tenía ni idea…

Me describió la situación lo mejor que sabía a eso de las 09:00 CDT. Me quedé estupefacto y luego horrorizado. Mi primer pensamiento fue que no se trataba de una conversación real, que todavía estaba escuchando una de mis cintas de Tom Clancy. Simplemente no parecía posible a esta escala en nuestro país. Ni siquiera podía imaginar los detalles, incluso antes de que comenzaran a llegar las noticias de una mayor destrucción.

Vladimir se acercó bastante rápido, sintiendo que se estaba discutiendo algo muy serio. Le hice señas a Michael para que entrara también al módulo. Ellos también estaban asombrados y atónitos. Después de que nos despedimos, traté de explicarles a Vladimir y Michael lo mejor que pude la magnitud potencial de este acto de terrorismo en el centro de Manhattan y en el Pentágono. Ellos entendieron claramente y fueron muy comprensivos.

Miré el mapa del mundo en la computadora para ver en qué parte del mundo estábamos y noté que veníamos hacia el sudeste desde Canadá y pasaríamos por Nueva Inglaterra en unos minutos. Caminé rápidamente por la estación hasta que encontré una ventana que me permitía ver la ciudad de Nueva York y tomé la cámara más cercana. Resultó ser una cámara de video y estaba mirando hacia el sur desde la ventana de la cabaña de Michael.

El humo parecía tener una extraña formación en la base de la columna que se extendía hacia el sur de la ciudad. Después de leer uno de los artículos de noticias que acabamos de recibir, creo que estábamos viendo Nueva York en el momento del derrumbe de la segunda torre o poco después. Qué horrible…

Moví la cámara a lo largo de la costa este hacia el sur para ver si podía ver más humo alrededor de Washington o en algún otro lugar, pero no se veía nada.

Después de eso, fue bastante difícil pensar en el trabajo, aunque teníamos algunas cosas que hacer, pero en la siguiente órbita cruzamos los EE. UU. más al sur. Los tres estábamos trabajando con una o dos cámaras para intentar obtener vistas de Nueva York o Washington. Había neblina sobre Washington, pero no se podía ver ninguna fuente específica. Todo parecía increíble a doscientas o trescientas millas de distancia. No puedo imaginar las trágicas escenas en tierra.

Aparte del impacto emocional de que nuestro país sea atacado y de que miles de nuestros ciudadanos y tal vez algunos amigos sean asesinados, el sentimiento más abrumador donde estoy es el de aislamiento.

Al día siguiente….

Creo que la fatiga y la tensión emocional me vencieron. No podía permanecer despierto y seguir escribiendo. El día de hoy fue todavía difícil, pero empezamos a recibir más información, además de que tuvimos el honor de hablar directamente con el Director del Centro, Roy Estess, quien nos aseguró que los equipos de tierra seguirían trabajando y garantizarían nuestra seguridad, así como el funcionamiento seguro de la Estación. También escuchamos a nuestro Administrador, el Sr. Goldin, quien agregó que los socios del Programa están totalmente comprometidos con la continuidad de las operaciones seguras y el apoyo. Estas nunca fueron preguntas para mí. ¡Conozco a todas estas personas! Los equipos de tierra han sido increíblemente solidarios, muy comprensivos con el impacto de las noticias y han tratado de ser lo más útiles posible. Todos han sido muy profesionales y centrados, aunque no puedo imaginar la distracción de este tipo de noticias que llegan y la idea de que los edificios gubernamentales podrían estar en riesgo. Nunca se saltaron un ritmo, incluso al reubicar los centros de control. Y un grupo de personal de alto rango y amigos nos dieron una sesión informativa bastante completa sobre lo que se sabía y lo que se estaba haciendo en el gobierno y en la NASA el martes por la tarde, lo cual fue muy útil y amable de su parte en medio de toda la agitación. El TsUP ruso también nos brindó su apoyo y nos ayudó, tratando de transmitir artículos de noticias cuando nuestros propios activos no funcionaban y diciéndonos palabras amables…

Mis compañeros de tripulación también han sido geniales. Saben que ha sido un día difícil para mí y para la gente que está en tierra, y han intentado ser lo más ecuánimes y serviciales posible. Michael incluso me preparó mi sopa Borscht favorita para la cena. Y me dieron mucho espacio para pensar cuando lo necesitaba. Son muy comprensivos y, por supuesto, se indignaron con quienquiera que hiciera esto.

Conozco a tanta gente en Washington, tanta gente que viaja a Washington y Nueva York, tantos que son pilotos, que estaba seguro de que recibiría al menos unas cuantas malas noticias en los próximos días. Recibí la primera hoy cuando me enteré de que el capitán del avión de American Airlines que se estrelló contra el Pentágono era Chic Burlingame, un compañero de clase mío. Conocí a Chic durante el verano de los plebeyos cuando estábamos juntos en el D&B, y tuvimos muchas clases juntos. No puedo imaginar lo que debe haber pasado, y ahora escucho que puede haber llegado más lejos de lo que podemos imaginar al posiblemente evitar que su avión fuera el que atacara la Casa Blanca. Qué pérdida tan terrible, pero estoy seguro de que Chic luchó con valentía hasta el final. Y las lágrimas no fluyen de la misma manera en el espacio…

Es difícil describir lo que se siente ser el único estadounidense completamente fuera del planeta en un momento como éste. La sensación de que debería estar allí con todos ustedes, lidiando con esto, ayudando de alguna manera, es abrumadora. Sé que estamos en el umbral (o más allá) de un cambio terrible en la historia del mundo. Muchas cosas nunca volverán a ser las mismas después del 11 de septiembre de 2001. No sólo para los miles y miles de personas directamente afectadas por estos horrendos actos de terrorismo, sino probablemente para todos nosotros. Descubriremos que nos sentimos de manera diferente sobre docenas de cosas, incluida probablemente la exploración espacial, por desgracia.

Es horrible ver cómo sale humo de las heridas de tu propio país desde un punto de observación tan fantástico. La dicotomía de estar en una nave espacial dedicada a mejorar la vida en la Tierra y ver cómo se destruye la vida mediante actos tan deliberados y terribles es un estremecimiento para la psique, sin importar quién seas. Y saber que todo será diferente a cuando despegamos cuando aterricemos es un poco desconcertante. Tengo confianza en nuestro país y en nuestros líderes, en que haremos todo lo posible para defenderla mejor a ella y a nuestras familias, y para que se haga justicia por lo que se ha hecho. Tengo confianza en que la buena gente de la NASA hará todo lo necesario para continuar nuestra misión de manera segura y regresar sanos y salvos en el momento adecuado. Y los extraño mucho a todos. No puedo estar allí con ustedes en persona, y tenemos un largo camino por recorrer para completar nuestra misión, pero tengan la certeza de que mi corazón está con ustedes y sepan que están en mis oraciones.

Humildemente,

Frank