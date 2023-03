Un nuevo hallazgo del reino de los insectos sorprendió a la comunidad científica durante los últimos días, se trata de la aparición de un Polystoechotes punctata, también conocido como ‘crisopa gigante’; un insecto volador de la era Jurásica, que proviene de una especie anterior a los dinosaurios.

Este descubrimiento, fue reportado por la Universidad de Penn State, en Estados Unidos, pero se remonta a 2012, cuando Michael Skvarla, director del Laboratorio de Identificación de Insectos la misma casa de estudios, lo encontró sin imaginarse de qué se trataba.

De hecho, el científico identificó mal la especie al momento de encontrarla, puesto que la catalogó como una “hormiga león”, cuando en realidad era un avistamiento que no se reportaba desde la década de los 50 y que se creía extinta.

Así, pasaron 10 años hasta que Skvarla dio cuenta del hallazgo. “Estaba caminando hacia un Walmart para comprar leche y vi este enorme insecto en el costado del edificio. Pensé que se veía interesante, así que lo puse en mi mano e hice el resto de mis compras con él entre mis dedos. Llegué a casa, lo monté y rápidamente lo olvidé durante casi una década”, recordó, según detalla el comunicado de la U. de Penn State.

Un insecto de la era Jurásica descubierto en clases online

Posteriormente, durante la pandemia de Covid-19, mientras impartía el curso “Entomología 432: Biodiversidad y evolución de insectos”, donde usó su propia colección de especies para sus clases, notó que las hormigas león no coincidían exactamente con la libélula gigante que encontró en 2012.

Fue entonces que la asoció con las crisopas y junto a toda su clase online hizo el descubrimiento. “Todos juntos nos dimos cuenta de que el insecto no era lo que estaba etiquetado y, de hecho, era una crisopa gigante súper rara. Todavía recuerdo la sensación. Fue tan gratificante saber que la emoción no se apaga, la maravilla no se pierde”, comentó Codey Mathis, estudiante de doctorado que presenció la clase.

Sin embargo, para confirmar este hallazgo, el profesor Skvarla lo sometió a un análisis de ADN molecular con el que obtuvo los esperados resultados este año. Desde entonces la crisopa gigante de 5 centímetros -bastante grande para un insecto volador- se encuentra en el Museo Entomológico Frost en Penn State, donde se le harán futuros estudios.

“La entomología puede funcionar como un indicador principal de la ecología. El hecho de que este insecto haya sido visto en una región en la que no se ha visto en más de medio siglo nos dice algo más amplio sobre el medio ambiente”, puntualizó Skvarla.