El río Yangtze, en China, ha sido uno de los tantos cuerpos de agua que se han visto afectados por la sequía que enfrenta el país y las altas temperatura que registra tras la ola de calor. Ahora, la disminución en su nivel de agua dejó a la vista antiguas estatuas que datan de hace más de 600 años.

Se trata de 3 esculturas budistas que fueron descubiertas tras permanecer durante años bajo el agua. La pieza tallada en piedra muestra a un monje sentado en un pedestal de loto, junto a dos más pequeños a los costados.

El hallazgo ocurrió en la parte más alta del río, donde se encuentra la pequeña isla Foyeliang. Esto se debe a que, por las altas temperaturas el río bajó el nivel de agua y reveló la escultura.

The Yangtze River’s plunging water levels revealed a submerged island in the Chinese city of Chongqing and a trio of Buddhist statues on it that are believed to be 600 years old https://t.co/XmkCqgJMQQ pic.twitter.com/q0ulQB2eG6

— Reuters (@Reuters) August 20, 2022