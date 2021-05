Una mostaza amara y una enana pak choi, fueron las primeras plantas cultivadas en el espacio, lo que significa un gran avance para la ciencia y los astronautas que tripulan la misión SpaceX Crew-1 de la NASA.

La iniciativa fue del astronauta y comandante Michael Hopkins, quien tuvo la idea de realizar cuatro experimentos en el Sistema de Producción de Vegetales.

Según un comunicado de prensa emitido por la NASA, Hopkins realizó diferentes ensayos cuyos resultados fueron la cosecha de dos nuevos cultivos espaciales, los cuales crecieron en un tiempo de 64 días y serían las verduras de hoja más largas que hayan crecido fuera de la Tierra.

🌱 Astronauts aboard the @Space_Station recently enjoyed a harvest of leafy greens grown on orbit. Here’s how @Astro_illini helped make it happen using a paintbrush: https://t.co/ZTTdOZ2qtX pic.twitter.com/sLIuouJShi

— NASA (@NASA) April 27, 2021