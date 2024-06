La NASA emitió accidentalmente este miércoles un simulacro de astronautas siendo tratados por la enfermedad de descompresión en la Estación Espacial Internacional (EEI), lo que provocó especulaciones sobre una emergencia en las redes sociales.

Alrededor de las 17:28 hora central de EE. UU. (18:28 en Chile), el canal de YouTube en directo de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) emitió un audio que indicaba que un miembro de la tripulación estaba experimentando los efectos de la enfermedad de descompresión (DCS), dijo la NASA en su cuenta oficial EEI de Twitter/X.

There is no emergency situation going on aboard the International Space Station. At approximately 5:28 p.m. CDT, audio was aired on the NASA livestream from a simulation audio channel on the ground indicating a crew member was experiencing effects related to decompression…

— International Space Station (@Space_Station) June 13, 2024