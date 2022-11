La mañana de este martes, la NASA compartió el estado del Telescopio Espacial James Webb (JWST) tras casi un año de su lanzamiento, revelando que el objeto al momento ha recibido 14 impactos de micrometeoritos, superando airoso los choques rocosos.

La agencia espacial advierte que estos golpes son “un aspecto inevitable” que debe enfrentar cualquier nave espacial que salga al espacio. Por lo que el James Webb debería estar preparado para ello, “fue diseñado para resistir el bombardeo continuo”, puntualizan.

“Hemos experimentado 14 impactos de micrometeoritos medibles en nuestro espejo principal, y tenemos un promedio de uno o dos por mes, como se anticipó”, explicó Mike Menzel, ingeniero principal de sistemas de la misión Webb en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

Sin embargo y aunque son situaciones “superables”, sí se han detectado algunos errores de visión en el telescopio, aspecto que estaba pronosticado. “Los errores ópticos resultantes de todos menos uno estuvieron dentro de lo que habíamos presupuestado y esperado al construir el observatorio”, señala el experto.

En cuanto a la falla no presupuestada, los equipos de programación del James Webb que se operan desde la Tierra fueron suficientes para su reparación. “Superó nuestras expectativas y modelos de prelanzamiento; sin embargo, incluso después de este evento, nuestro rendimiento óptico actual sigue siendo el doble de bueno que nuestros requisitos”, asegura.

Webb's mirrors were built to withstand micrometeoroids, which are unavoidable in space. In May, a dust-sized hit was larger than tested for. After careful analysis, we've found it to be a rare statistical event. Webb’s optical performance remains twice as good as requirements. ⬇️ pic.twitter.com/9WmNfwvk40

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) November 15, 2022