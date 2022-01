Un equipo científico internacional, encabezado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (España), ha obtenido la imagen con mayor resolución hasta la fecha de las regiones centrales de la galaxia OJ 287.

Esta combina observaciones en tierra y en el espacio y que apunta a un dúo único de agujeros negros. Los resultados fueron publicados en The Astrophysical Journal.

Según informó el pasado miércoles el instituto español, el análisis de los datos ha revelado que esta espectacular fuente exhibe un chorro de plasma muy curvado que presenta varios nudos, o regiones más brillantes, cuya naturaleza se desconoce.

Using ground-based & space #VLBI, an international team of astronomers including JIVE participation broke resolution boundaries to peer into the very heart of the galaxy OJ 287 believed to host a pair of supermassive black holes @iaa_csic @maxplanckpresshttps://t.co/htgwfydLWe pic.twitter.com/9JAyGOhqVg

