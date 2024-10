Un buque científico de una empresa estadounidense, captó imágenes del fondo marino chileno en San Antonio, Valparaíso, donde investigadores se han encontrado con un “ecosistema alienígena”.

El descubrimiento se desarrolla bajo la investigación que lidera el buque oceanográfico de la fundación estadounidense, Schmidt Ocean Institute.

La organización dio inicio a una expedición científica, que permitirá “mapear, muestrear y caracterizar los ecosistemas de aguas profundas a lo largo del margen centro-sur de Chile”, según se detalla en su sitio web.

Buque científico capta imágenes del fondo marino chileno

En ese sentido, se formó un equipo científico, interdisciplinario e internacional; donde participa el chileno, Eulogio Soto, de la Universidad de Valparaíso; para la expedición que comenzó el 11 de octubre, y que terminará el 5 de diciembre.

En aquel contexto, el ROV SuBastian, una máquina de 3,200 kilogramos, equipada con una serie de instrumentos científicos, está filmando y recolectando muestras de estos hábitats misteriosos de las aguas de la ciudad puerto, donde colisionan placas tectónicas, se encuentra metano y otros químicos que se filtran desde respiraderos, donde pueden prosperar ecosistemas aislados.

Es por ello que la misión se enfoca en las filtraciones profundas, donde el gas de criaturas en descomposición se escapa a través del fondo marino, lo cual permite que los microbios que se alimentan de metano, prosperen y establezcan ecosistemas alienígenas, bajo la superficie oceánica, detalla el Schmidt Ocean Institute.

Imágenes bajo el mar sobre el “ecosistema alienígena”

As marine organisms die & sink, they decompose & slowly build up methane that seeps upward through cracks in the seafloor. Chemosynthetic microbes convert methane into energy to grow. Explore w/us during #ChileMargin2024 Divestreams: https://t.co/A5Y7UMK6l5 pic.twitter.com/70yBSgwWGu — Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) October 21, 2024

It's not the size of the shrimp in the fight, but the size of the fight in the shrimp! Several sizes of crustaceans clash over fish remains on Dive 726 of #ChileMargin2024. As marine organisms die & sink, they decompose + slowly build up methane that can seep through the seafloor pic.twitter.com/zkCnIAiOhg — Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) October 24, 2024

Basket stars' arms have microscopic hooks that capture planktonic food. The #ChileanMargin2024 expedition is an attempt to advance understanding of how geological forces propagate through seafloor ecosystems, influence carbon & nitrogen cycling, & determine where animals live. pic.twitter.com/TIJJhm6yoR — Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) October 25, 2024

Sumado a ello, uno de los videos revelados por la fundación, muestra una impresionante acumulación de cangrejos.

“Ayer, nos topamos con una loca concentración de cangrejos a 400 metros de profundidad. ¿Ruta de migración? ¿Temporada de apareamiento?”, publicó en X, Jeffrey Marlow, biólogo de la Universidad de Boston y científico principal de la expedición.