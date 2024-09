En el marco del mes de la inclusión y participación social que se conmemora durante octubre, el teatro de Fundación CorpArtes recibirá a 22 artistas de la compañía música y teatro de Fundación Mawen para presentar las obras “Cactus, solo muere lo que se olvida” y “El canto perdido” los días sábado 28 de septiembre y sábado 05 de octubre.

Las obras, basadas en los clásicos de Shakespeare, destacan no solo por su calidad artística, sino por la reivindicación del derecho a la participación plena en las artes y culturas de las personas con discapacidad cognitiva.

Dos obras, dos funciones

“Cactus, solo muere lo que se olvida” es una adaptación inspirada en el clásico Romeo y Julieta de William Shakespeare y en la vida de Violeta Parra, y fue presentada en España el 2019 con motivo de la inauguración del congreso de la T21 Research Society. Esta llamativa puesta en escena –que incorpora máscaras, trajes de arpillera e imágenes digitales– invita a reflexionar sobre el abuso de poder, el valor que tiene la transmisión de las tradiciones culturales y la trascendencia del amor y la memoria. Sus proyecciones audiovisuales evocan la naturaleza de Chile como un espejo simbólico del estatus y la relevancia de cada personaje en el entramado de la obra.

Por su parte, “El canto perdido”, tercera y última obra de la Trilogía Mawen, está inspirada en los referentes mágicos y clásicos de la literatura de “La tempestad” de Shakespeare, y explora los grandes cambios históricos y su impacto en la humanidad. La obra destaca por un uso innovador del cuerpo, la voz, la música y los recursos escénicos, además de un vestuario inspirado en el reino fungi y proyecciones que entrelazan los sueños y las realidades de los personajes, creando un paisaje onírico que se transformará con cada escena, desde la serenidad de la isla hasta la furia de la tormenta, llevando al espectador a un viaje emocional a través de la belleza y la oscuridad de la condición humana.

Colaboración

La colaboración entre Fundación CorpArtes y Fundación Mawen busca subrayar el compromiso de ambas instituciones con la promoción de los derechos culturales y artísticos de las personas con discapacidad cognitiva.

“Nuestro compromiso con la participación social y el acceso a la cultura como derecho es indiscutible, pero la verdadera transformación se logra cuando las artes no solo reflejan, sino que desafían activamente las estructuras que marginan”, comenta Víctor Romero-Rojas, director de la Compañía música y teatro de Fundación Mawen.

Respecto a “Cactus, solo muere lo que se olvida”, señala que “el esfuerzo por conectar la tragedia clásica de ‘Romeo y Julieta’ con la vida de Violeta Parra es ambicioso, pero la verdadera innovación radica en el trabajo colaborativo y situado con personas con discapacidad en los desafíos creativos de ambas obras. Aquí es donde las artes se convierten en una herramienta de cambio social tangible”.

“En ‘El canto perdido’, no solo encontramos la magia de la esperanza, sino que también damos voz a aquellos que históricamente han sido silenciados. Este trabajo no solo celebra la diversidad, sino que se posiciona en el centro de la creación, recordándonos que la lucha por la justicia y la participación social comienza en el mismo proceso artístico. Es el rigor de la autocrítica y la colaboración inclusiva lo que permitirá que ese canto no se pierda entre los ecos de un activismo estético sin impacto real”, agrega.