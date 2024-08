Esta es la primera vez de ellos en Chile, partieron como un grupo que se juntó a tocar en un carnaval en Canarias, España, y sin darse cuenta las redes sociales hicieron lo suyo para dispararlos a la fama.

Se trata del grupo “La Chirichota”, una banda de comedia musical que se presentará en nuestro país, partiendo por Concepción.

Son siete integrantes que llegan con su show “Vuelven los clásicos”, donde cada uno de sus miembros revive a un músico clásico, quienes se enfrentan a nuevas tendencias musicales.

BioBioChile conversó con cuatro de sus integrantes: Víctor Lemes, quien representa a Vivaldi; Abraham Santa Cruz, Verdi; Juan Dávila, quien es Schubert y Daniel Quevedo, Chaikovski.

Sobre cómo surgió la idea de venir a Chile, “Vivaldi” dijo que “cuando en redes sociales empezamos a ver que nos reclaman en demasía, que están todo el rato diciendo ‘vengan a Viña del Mar’, ‘vengan a Concepción’, ‘vengan a Chile’. Además poníamos en nuestras stories (de IG) una cajita de preguntas de a dónde quieren que vayamos y Chile era el mayor lugar”. “Es culpa de ustedes, no culpa nuestra”, agregó.

La Chirichota: “Se ha ido un poco de madres”

En un principio, la idea era, en primera instancia, cantar en carnavales en la calle o teatros, sobre todo en Canarias, “al menos a mí me lo vendieron así”, indicó Juan Dávila, mientras apunta a Víctor, quien se podría decir, fue el encargado de juntarlos.

“La cosa se ha ido un poco de madres, gracias o por culpa de las redes sociales, lo que se traduce en viajes y presentaciones, lo que hay que agradecer”, agregó “Schubert”.

Este show lo presentaron en enero de 2023 en los carnavales de Canarias. Ya este año “enterraron” a los músicos clásicos, sin embargo, subieron un fragmento de la presentación para despedirse y comenzar con un nuevo repertorio, pero se volvió viral.

Incluso, Alejandro Sanz compartió uno de los videos de la banda donde reversionan su canción “No es lo mismo”. Dijeron mostrarse sorprendidos por la cantidad de personas que los comenzaron a seguir de un momento a otro, entre ellos el Presidente Gabriel Boric.

El humor de ayer y hoy

Es verdad que hay cierta similitud con los argentinos “Les Luthiers”, una comparación que puede parecer odiosa, sin embargo, para ellos es “maravillosa”.

Efectivamente, son referentes, reconocen, pero hay muchas diferencias entre las presentaciones que hacen ellos y los argentinos.

“No fue intencionado, son las comparaciones que la gente hace y en este caso nos favorece”, agregó Víctor.

Sin miedo a la censura

Pese a que no llevan muchos años como agrupación, son conscientes del alcance que tienen en redes, por lo que también someten a debate algunas letras de canciones, considerando que, hoy en día, el humor puede ser un arma de doble filo por los cambios que ha tenido durante los últimos años y las críticas a las que es sometido.

“Está ahí la censura entre comillas, el que todo va cambiando y cosas que hace años se podían decir con toda libertad, pues hoy en día duelen y pican un poquito, pero en general creo que no, no nos cortamos muchos”, enfatizó Dávila.

“Vivaldi”, comparte dicha opinión y agrega que “en cuanto al humor nos permitimos el lujo de subir de tono en alguna ocación, pero creo que la gente que nos va a ver conoce un poco los códigos”. “Nadie se va a escandalizar”, compartió “Schubert”.

Dávila enfatiza en que “el escenario es perfecto para lanzar mensajes que a veces en la calle no está bien visto. Es necesario no coartarnos y decir lo que pensamos y sin ningún tipo de filtro, porque es súper importante tener ese espacio de libertad en el que te puede gustar o no te puede gustar (…) mientras no haya maldad, pero esa libertad es necesaria mantenerla, y la pureza también de la comedia, la comedia brilla porque no se le puede poner filtro, porque sino comienza a ser otra cosa.

Consultados sobre a qué escenario les gustaría subir ahora que están tomando impulso, lo primero que dijeron fue el “Festival de Viña del Mar”, el más grande de Latinoamérica y, a la vez, uno de los más difíciles. “Queremos pasar ese riego”, indicaron por el “monstruo”, lo que les impulsa mucho más a querer ser parte de dicho evento.

La Chirichota se presentará este 28 de agosto en el Teatro Universidad de Concepción, el 30 en el Teatro Regional del Maule en Talca, el 31 de agosto en el Enjoy de Santiago y el 3 de septiembre en el Teatro Municipal de Viña del Mar. Las entradas están disponibles en Ticketpro y Bayo Producciones.