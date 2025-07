Mauricio Basualto, exbaterista de Los Bunkers, rompió su silencio a poco más de un año de su salida de la banda penquista y ad portas de presentar su nuevo proyecto: la banda Diagonal.

En diálogo con el diario La Tercera, el músico recordó sus últimos días en el quinteto y las razones que lo llevaron a abandonar el grupo semanas antes de su presentación en el Festival de Viña del Mar 2024, todo esto a raíz de problemas de salud derivados de un cuadro severo de hipertensión.

“Ha sido una decisión compleja, meditada y consensuada que, más allá de la tristeza que acarrea, hemos entendido como el paso correcto en honor a la historia del grupo, su presente y su desarrollo en el futuro”, informaron en julio de 2024 mediante un comunicado. En el sillín de baterista, Basualto fue reemplazado por la chilena Cancamusa.

“Fue una decisión concertada. Nos pusimos todo de acuerdo y se publicó lo que se publicó, y eso es lo que fue. El comunicado de prensa es lo que realmente sucedió”, recordó Basualto.

Sobre si quedó conforme con la decisión colectiva, el músico apuntó: “Conforme, sin problema. Me siento muy contento, estoy muy feliz que el proyecto del que yo me descolgué, el MTV Unplugged, esté teniendo el éxito que tiene. Tengo la mejor opinión de la banda, son compañeros, hay muchas cosas importantes, me los encuentro cuando veo sus discos en las disquerías, en la radio, no sé, es como bien bonito haber sido parte de una banda tan monumentalmente importante como Los Bunkers”, dijo.

“Entonces, siento no sólo orgullo de lo que pasó, sino que también de haber dado un paso al margen; creo que el grupo ha seguido mejor que nunca. Hay una frase que dice: ‘alguien entró en un momento de la película y el otro salió’. Y eso es todo. Hubo un cambio y el cambio ha sido para bien, para todos”, añadió.

Mauricio Basualto: “Tengo la mejor opinión de Cancamusa”

Consultado sobre si hubo alguna posibilidad de reintegrarse al colectivo tras el cuadro médico que lo aquejó, Basualto señala que “no, yo creo que hay momentos en la vida donde uno tiene que tomar decisiones y respetarlas. Y las decisiones se toman para cumplirlas. Si no, se pone complicada la cosa, y eso afortunadamente no es lo que sucedió. Lo que sucedió es que cada uno siguió su camino y estamos todos haciendo lo que nos gusta y eso es lo importante. Yo les deseo lo mejor y estoy seguro que ellos me desean lo mejor”.

Sobre cómo es su relación actual con los integrantes de Los Bunkers, el músico contestó: “La tengo. Es que el problema nunca fue ese. Nosotros fuimos y seremos siempre una familia que convirtió la música en su trabajo, compartimos muchas cosas y esas cosas son las que importan. Eso es lo relevante. Así que todo bien, muy contento, y de verdad es bueno comenzar de nuevo, es entretenido. Tiene ciertos colores que siempre me ha gustado disfrutar”.

Consultado sobre cómo ve la labor de Cancamusa en la banda, el baterista aseguró que no ha podido verla en actividad. “No, no he tenido la oportunidad de verla en vivo. No la conozco en persona, pero tengo la mejor opinión de ella como artista. Me gusta mucho su música, creo que ha sido un gran aporte al grupo y para mí ha sido un honor que ella esté ocupando un lugar que es muy importante. Es una gran baterista, además, y creo que una banda como Los Bunkers se merece a una persona como ella”.

En relación a si le gustaría que Los Bunkers lo invitaran a tocar en vivo, algún día, la respuesta de Basualto fue negativa. “Personalmente, no tengo esas preocupaciones. No soy muy bueno para… nunca lo he sido tampoco, no es que tenga que ver con esta situación, pero yo creo que si uno se cambia de casa, se cambia de casa. En una casa donde tú vivías y llega a vivir otra persona, entonces tú entregas la llave. No vuelves a esa casa”.