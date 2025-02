Medios internacionales confirmaron este lunes la muerte de Roberta Flack a los 88 años. Ícono del Soul y conocida por su éxito “Killing Me Softly With His Song”.

Según informaciones de CNN, la artista murió en su casa rodeada de sus cercanos. La noticia del fallecimiento de la ganadora al Grammy fue confirmada por su publicista, Elaine Schock.

Según la fuente, la muerte de Flack se produjo por distintos problemas de salud acumulados, entre ellos su diagnóstico detectado en 2022 de esclerosis lateral amiotrófica detectado, enfermedad neurodegenerativa que ataca las neuronas del cerebro y la médula espinal.

El ícono que fue Roberta Flack

Nacida en una familia de músicos de Carolina del Norte, Flack comenzó a estudiar piano a los 9 años convirtiéndose en una niña prodigio de la música, asegura Variety.

Su disco debut, “First Take”, en 1969. Incluía su versión de “The First Time Ever I Saw Your Face” que la catapultó al éxito.

La cantante estadounidense de pop y R&B saltó al estrellato a principios de los 70′ cuando los éxitos “The First Time Ever I Saw Your Face” y “Killing Me Softly With His Song”, fueron ganadores del Grammy.