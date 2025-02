Sting demuestra en Chile que su leyenda está intacta (y que The Police no es su único trío)

A las 21:05 horas en punto, en el Movistar Arena de Santiago de Chile, Sting se presentó en su propio festival, demostrando su vigencia a sus 73 años con un show en formato trío junto a su guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas. Interpretando éxitos propios y de The Police, el legendario músico británico cautivó al público con hits como "Message in a Bottle", "Every Breath You Take", "Englishman in New York" y "Roxanne", entre otros, mostrando una química y virtuosismo únicos que emocionaron a una audiencia transgeneracional en un recital de casi dos horas.

A las 21:05 horas en punto, cuando afuera todo era gala y previa de Viña 2025, Sting salió a escena en Santiago de Chile, en el Movistar Arena, para ofrecer su propio festival.

En formato trío, con 73 años a sus espaldas y con la impronta y bagaje de siempre, el británico no sólo hizo gala de su faceta más festiva, musícóloga y ska, sino también se dio el lujo de llevar su repertorio solista a la potencia orgánica del sistema guitarra-bajo-batería, como en los viejos tiempos, pero a la manera de Sting.

Con canciones de Green Day y Blink-182 sirviendo de anticipo al show, la sincronía del triunvirato se dejó escuchar desde el inicio. Con su aliado de los últimos 30 años, el guitarrista Dominic Miller, y el conciso baterista Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), el famélico Gordon Matthew Thomas Sumner recordó sus días en The Police con una relectura de algunos de los hits más populares, entremezclados con el acervo musical del propio inglés.

“Message in a Bottle”, “If I Ever Lose My Faith in You” y “Englishman in New York” marcaron el arranque del concierto, que encontró a Sting con el outfit habitual de sus últimas dos décadas: polera ajustada, pantalón pitillo, un micrófono inalámbrico pegado a la mejilla y su bajo amarillo y raspado.

Sin grandes interacciones con el público, la comunicación del trío pasó por lo netamente musical. La cadencia de Miller, la voz profunda e intacta de Sting y los diálogos calculados de la tríada suplieron cualquier tipo de verborrea innecesaria, detalle que en vista de las casi dos horas de show fue un considerable acierto.

En “Sting 3-0”, lo que prima es la química y el virtuosismo de los tres involucrados; la complicidad adquirida. No se trata de una banda tributo a The Police (como sí lo planteó en 2024, en la discoteque Blondie, la apuesta de Andy Summers, otra leyenda de la banda europea), sino de una nostalgia que mueve los límites de la propia memoria, redefiniéndola y actualizándola, no solo copiándola al calco.

¿Sonaría así The Police hoy? Por supuesto que no, pero la pregunta también ofrece una nueva perspectiva: ¿sonaría así, de bien, The Police hoy? El éxito de “Sting 3.0” radica, justamente, en la sinergia de esas respuestas, y en cómo el británico maniobra, a la perfección y después de cinco décadas, el siempre desafiante y desbordante formato trío, donde navega a sus anchas como un capitán calmo en el espectáculo de la tormenta.

Al frente, en las primeras filas, un público transgeneracional coreó canciones como “Every Little Thing She Does Is Magic”, “Fields of Gold”, “Never Coming Home” y “Synchronicity II”, para luego deambular por pasajes como “Mad About You”, “Spirits in the Material World”, “Wrapped Around Your Finger”, “Driven to Tears”, “Can’t Stand Losing You” y la crepuscular “Shape of My Heart”, esta última con su guitarrista original brillando en escena.

“I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, “Walking on the Moon”, “So Lonely”, “Desert Rose”, “King of Pain” y “Every Breath You Take” marcaron el cierre del recital, que tuvo un bis para una versión larga y dub de “Roxanne”, y otra, con Sting en guitarra, para la ceremonial “Fragile”, la última que se escuchó en el Arena.