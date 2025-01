Ante un lleno total, el dúo estadounidense Twenty One Pilots ofreció su primer show solitario en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago de Chile. La asistencia estuvo electrizante, con niños, familias completas y miles de fanáticos que se reunieron para disfrutar de la energía que caracteriza a la banda.

Tyler Joseph y Josh Dun realizaron un espectáculo inolvidable en nuestro país, con una duración de 2 horas y 30 minutos, ofreciendo un recorrido por sus grandes éxitos y las canciones de su más reciente álbum, “Clancy”, motivo principal de su gira latinoamericana.

Éste fue el segundo concierto que realiza la banda en el continente, ya que el primero fue en Bogotá, Colombia.

“Clancy”, el séptimo disco lanzado a fines de mayo del año pasado, sigue exploraron temas de salud mental y superación, la cual sería el fuerte de las letras, contribuyendo a desestigmatizar estos temas en la sociedad.

Respecto a lo anterior, la banda ofreció un espectáculo muy cercano y explosivo a la vez, con un impresionante juego de luces, pirotecnia, interacciones constantes con el público y una puesta en escena dinámica.

Esta sería la cuarta vez que Tyler y Josh se presentan en Chile. Las veces anteriores fueron en el marco de Lollapalooza (2016, 2019 y 2023, en este último fue cuando reemplazaron a Blink 182).

El show tuvo muchos momentos épicos, que emocionaron a toda la audiencia, desde “teletransportación” hasta tocar en una tarima encima del público. Te dejamos el siguiente registro.

Uno de los momentos más recurrentes e impresionantes del show fue la presencia de los artistas en segundo “stage” ubicado al medio del estadio donde compartieron de una manera más cercana con el público, realizando divertidos juegos con las luces de los celulares. Te mostraron algunas imágenes del momento:

Otro de los momentos más destacados fue cuando el vocalista, Tyler Joseph, invitó un pequeño fanático, Martín, a cantar el coro de la canción “Ride”, creando una conexión única con el niño y los seguidores.

Considerada como una banda “genre-blending”, es decir que mezcla muchos estilos musicales, Twenty One Pilots no deja de sorprender por lo versátiles que son el dúo al momento de cambiar de instrumentos para interpretar los clásicos.

-Overcompensate

-Holding On to You

-Vignette

-Car Radio

-The Judge

-The Craving (Jenna’s Version)

-Tear in My Heart

-Backslide

-Shy Away

-Heathens

-Next Semester

-Routines in the Night

-Addict With a Pen / Migraine / Fall Away

-Mulberry Street

-Nico and the Niners

-Heavydirtysoul

-My Blood

-Guns for Hands

-Lavish

-Ride (junto a Martín)

-Paladin Strait

-Encore:

-Paladin Strait

-(snippet of music video’s last part)

-Jumpsuit

-Midwest Indigo

-Stressed Out

-Trees

-Lavish