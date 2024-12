Tras un taquillero paso por los cines (más de 15 mil espectadores desde su debut en la cartelera), esta semana debutó en TV abierta el MTV Unplugged de Los Bunkers, el tercero protagonizado por una banda chilena en la historia de la franquicia estadounidense tras las actuaciones de Los Tres y La Ley.

Con dirección del cineasta Pablo Larraín (“No”, “El Club”, “Jackie”), el grupo presentó un concierto acústico que, más que una retrospectiva de sus más de dos décadas de carrera, se erige como el inicio de una nueva etapa, donde incluso suman una voz más a su repertorio vocal: la de Cancamusa.

El día de la grabación, el momento no pasó desapercibido: cuando llegó el turno de “Rey”, la baterista se sumó en la voz a Álvaro López y el público estalló en aplausos. Misma reacción que se replicó en códigos virtuales tras la transmisión del recital en TV, el jueves pasado.

“Fue una experiencia muy bonita cantar esa canción. Al ser interpretada por una mujer, toma otro significado: al cantar ‘puedo ser quien quiero ser’, ‘estar donde quiero estar’. ‘Recorrer el cielo a pie’, también significa mucho en este tiempo, que sea interpretado por una mujer. Fue algo muy genuino de parte de los chicos. Cuando me vi cantándola la sentí muchísimo; la siento con un himno también. Y la reacción de la gente me hizo algo en el corazón, me puse muy nerviosa, pero fue algo muy bonito, un momento de conexión con quienes estaban ahí”, cuenta a BioBioChile, durante un encuentro con los integrantes del quinteto.

Mauricio Durán, agrega: “Es una de mis partes favoritas de la película. Porque está justo la cámara en Nati (Cancamusa), ella cierra los ojos, la veo que se está tratando de concentrar en lo que tiene que hacer, aplaude la gente, y se nota el momento exacto en que recibe todo eso. Es uno de mis momentos favoritos”.

Otro pasaje que la banda atesora ocurre ya al final de la grabación del “desenchufado”, cuando Los Bunkers rodean un micrófono para marcar con “Canción para mañana” el desenlace de la presentación, que en el álbum “MTV Unplugged”, ya disponible en plataformas digitales con 19 canciones, ocurre a la mitad del tracklist.

“Fue súper especial, lo mismo que el momento de los violines con la voz de Francisco (Durán). Son sensaciones que nosotros nunca habíamos sentido”, cuenta Álvaro López. Y en la misma línea de pasajes selectos, Mauricio Durán destaca la previa a esa emotiva reversión de “Canción para mañana”, que sonó pegada con “Al final del viaje”.

“Ahí, cuando Francis presenta la canción, ocurrió algo que me llamó la atención. La gente al escucharlo no dijo ‘eeehh’, sino que ‘oh’, como de sorpresa. Una reacción súper distinta a lo habitual cuando la tocamos”, rememora entre risas.

En esta pieza, y tal como pasó cuando Francisco la presentó al público en los estudios de Chilevisión, el guitarrista releva el hecho que, tal con otras pistas del álbum, esta es la primera vez que la audiencia conoce estas composiciones tal como se concibieron: con guitarra de palo, pocos micrófonos y una voz cruda.

“La canción se compuso así, con ese ritmo, pero al traspasarla a la banda, en eléctrico, terminó en otro formato”, cuenta Durán.

De las 19 pistas, una es completamente inédita: “El hombre es un continente”. “Es una canción que apareció bien al final del recorrido de los ensayos. El arreglo de violines también apareció al final, y fue bello lo que se consiguió en el escenario. La canción propone una voz que yo no lograba agarrar, y creo que en esa toma logré quedarme ahí. Fue un súper bonito momento para una super bonita canción”.

Ahora, el conjunto se alista para la “Gira Acústica 2025”, instancia promocional del álbum donde destacan dos residencias de largo aliento: una en el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago (25 fechas), y otra en el Teatro Biobío de Concepción (10 fechas).

La ruta comenzará el 6 de febrero en el Teatro Municipal de Viña del Mar y continuará en Coquimbo (Enjoy), Valdivia (Teatro Cervantes), Frutillar (Teatro del Lago), Temuco (Teatro Municipal) y Talca (Teatro Regional del Maule), para encadenar su primer salto internacional durante marzo en México.

(P): Los unplugged suelen ser retrospectivos, monográficos, pero este pareciera proponer una nueva etapa del grupo, con una nueva integrante además. ¿Comparten esa percepción?

(Francisco Durán): Sí, porque abre un montón de puertas a nivel creativo. Sobre lo que decía Álvaro del uso de cuerdas, nosotros siempre fuimos reacios a eso. Siempre tuvimos en mente tener un disco de estas características, pero ahora se dio la oportunidad. Independiente que sean temas del repertorio, además de la canción nueva, sí, yo lo veo como algo nuevo más que como un recocido.

(Álvaro López): De hecho ahora al salir y hacer una gira extensa, con el formato acústico y toda esta textura sonando en cada concierto, por supuesto que nos va a tener con otra sintonía fina al momento de tocar.

(FD): Eso nos tiene muy contentos, porque el hecho de mostrarlo en vivo marca un hecho histórico en Chile.

(P): ¿Cuánto refrescó el catálogo del grupo la incorporación de Carmen Ruiz, Gregorio Madinagoitia y Martín Benavides, los músicos invitados del unplugged?

(M): Nos queda esa sensación de que hay un ‘refresh’ del catálogo, de las canciones, y todos los músicos que participaron, su talento y energía, colaboraron para quedarnos con esa sensación. Lo de Carmen, Martín y Gregorio lo hacen más claro porque la banda quedó ampliada a ocho músicos, y cada uno aporta con texturas y sonoridades a esta frescura. Tenemos claro que son canciones que en su composición admiten que uno pueda presentarlas de otras formas. Muchas pudieron adaptarse al formato porque muchas fueron creadas con guitarra de palo.

(P): ¿Cómo creen que dialoga lo estético y lo musical en este MTV Unplugged? Al escucharlo y al verlo, suena y se aprecia como un álbum “al tacto”, que tiene texturas físicas, como las arpilleras rugosas a sus espaldas al momento de la grabación.

(MD): En todo momento dialogan, porque fue algo muy conversado desde los inicios con Pablo Larraín, el director, sobre cómo establecer un relato, que las canciones fueran justificadas en cada escenario, que tuviera que ver con los arreglos que se estaban haciendo. La textura de las arpilleras tiene mucho que ver con el concepto general del álbum y lo que queríamos conseguir: conectarnos con nuestro lado latinoamericano. Nada de eso fue dejado al azar, nada fue casual. Lo único casual fue la performance.

(P): ¿Cómo sintieron la dirección de Pablo Larraín ese día en el estudio?

(AL): Influyó mucho en lo que dice Francisco: la interpretación del momento en el escenario. Él nos había conversado sobre la visión que tenía en la cabeza, la iluminación, el vestuario, la escenografía, cómo iba a estar ubicada la gente, incluso. Nos hizo tener eso en la cabeza al momento de ensayar, pero tener a la gente ahí encima, y las lámparas al lado, por supuesto hacen que la interpretación del momento sean algo único.

(P): Además de Mon Laferte y Meme del Real, este unplugged también tiene invitados “cósmicos”, no presenciales, como Jorge Teillier (a quien escuchamos recitar en un audio), Paul McCartney y Debbie Harry, por ejemplo, todos ídolos suyos que pululan en la grabación. ¿Cuál es el hito conductor que los une en este álbum?

(MD): En la intención de la banda de querer que la poesía chilena esté presente, que la música bailable esté presente, que nuestro lado más afín al rock clásico esté presente, ahí empezaron a aparecer estos “fantasmitas”, por así decirlo. En el caso de Jorge Teillier es muy especial, porque creo que su poesía representa muy bien a la provincia de Chile, y nos sentimos muy identificados con eso. El poema que escogimos fue “Hoy soy un miembro del club de los corazones solitarios”, que también hace una referencia a “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (de The Beatles); ahí queda Teillier unido con McCartney, es como una mezcolanza de cosas. Pero al final, todo representa la apertura del grupo en el sentido de ver todo como una sola cosa, más allá de la geografía, los estilos, e incluso las disciplinas artísticas. Para nosotros son todo parte de una sola cosa, que en el fondo son nuestras influencias.