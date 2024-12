La cantante y baterista chilena, Natalia Pérez Peralta, más conocida como “Cancamusa”, compartió algunas postales de lo que fue su encuentro con Lenny Kravitz luego de telonear su concierto en México.

Recordemos que, Cancamusa, además de ya tener una carrera como solista, es la nueva baterista de Los Bunkers, luego de que Mauricio Basualto se retirara oficialmente de la banda.

“Qué hermoso regalo conocer a Lenny Kravitz y abrir su show ayer en CDMX!”, escribió la artista en su perfil de Instagram.

Cancamusa tras tocar para Lenny Kravitz

Asimismo, dedicó algunas palabras al músico estadounidense, recordando cómo fue una inspiración para ella a temprana edad, cuando recién comenzaba a involucrarse con la música.

“A los 13 años yo estaba sacando en batería Are You Gonna Go My Way en mi casa en el sur de Chile porque mi profe de música del colegio me la había dado de tarea”, reveló.

“Esta experiencia es un regalo, un gran aprendizaje e inspiración para mi carrera como solista. Me siento muy afortunada por haber tenido esta oportunidad”, reflexionó más adelante.

En la misma línea, Cancamusa agradeció a su equipo y cercanos. “Mi corazón está muy feliz, esa niña en el sur descubriendo música en su adolescencia jamás imaginó la noche de ayer en México junto Lenny Kravitz“, concluyó.