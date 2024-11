Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El espectáculo de tributo a Elvis Presley, The Ultimate Elvis Experience, sufrió un cambio de último minuto en su elenco para las presentaciones programadas en el sur de Chile, debido a que Shawn Klush, reconocido tributo a Elvis, no podrá participar por motivos de salud. Así, será reemplazado por el artista británico Ben Thompson, validado como el Mejor Artista Tributo a Elvis en 2018. Thompson debutará en Chile acompañado de Moses Snow, Tennessee Dreams Ambassadors of Elvis Band y más, prometiendo una noche inolvidable para los fanáticos del Rey del Rock & Roll. Las presentaciones se llevarán a cabo en Dreams de Puerto Varas, Valdivia y Temuco, y en Marina del Sol Talcahuano, y las entradas están disponibles a través de Ticketpro.