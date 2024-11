Knotfest Chile 2024 volvió con tremendas presentaciones de artistas del género Rock y Metal, cautivando a miles de personas de diferentes edades.

El calor de la tarde del 2 de noviembre no fue impedimento para que el público dejara de bailar, saltar y corear todas las canciones de las bandas presentes. Hay que recordar que el festival hizo su debut en 2022 y volvió este año luego que en 2023 no se concretara la bajada del evento a Sudamérica.

Durante un caluroso día se realizó el esperado Knotfest Chile en las nuevas instalaciones del Parque Estadio Nacional.

El público más fanático llegó disfrazados con sus respectivas máscaras y trajes de las bandas, asimismo, recorrer los stands de diferentes artistas chilenos, el museo de la banda líder del festival y por supuesto escuchar en dos escenarios a los artistas en cartelera.

Slipnkot

Este año logramos ver por cuarta vez a Slipknot en Chile, conmemorando los 25 años de su álbum debut que lleva el mismo nombre de la banda.

La banda estadounidense, líder del Festival Knotfest a nivel mundial, se ha caracterizado por sus impactantes máscaras, su sonido fuerte, contagiante, y por supuesto, su gran despliegue que tienen los integrantes en escenario. En esta presentación no defraudaron a su público, el que tuvo la oportunidad de escuchar el álbum debut completo en vivo. En este disco se encuentran “hitazos” como es “Wait and Bleed”, “Split It Out”, “Surfacing”, entre otros.

Como suele ser en este festival, Slipknot es la banda de cierre y la más esperada por la audiencia, pero en este año tuvimos el privilegio de ver la presentación de artistas de talla mundial que pisaban por primera vez Chile.

BABYMETAL

Una de las bandas más esperada de la audiencia fue el fenómeno de BABYMETAL, una banda japonesa que mezcla diversos subgéneros de metal con la cultura Idol y J-Pop. Para los más fanáticos, el debut se realizó el viernes pasado en un sideshow, ubicado en Basel, donde las entradas se agotaron en horas. Sin embargo, en el Knotfest Chile, fue donde la audiencia se aglomeró más para ver su épica presentación y escuchar sus destacados hits como “RATATATA”, “PA PA YA!!”, “Gimme Chocolate!!”, entre otros.

Mydvayne

El esperado debut de Mudvayne en Chile, una banda estadounidense del género Nü Metal, llamativa por su caracterización en el escenario y con más de 24 años de carrera. Una presentación con mucha energía por parte de los artistas y prometiendo de que no iban a pasar otros 24 años para volver a tocar en nuestras tierras.

Este fue un momento inolvidable para quienes escucharon su música en la radio, como lo fue “Dig”, “Fall Into Sleep”, Happy?, y muchas más.

Disturbed

Otras de las sorpresas fue ver a Disturbed, una banda del género Metal que ha llamado la atención últimamente, no por su música, sino porque el vocalista, David Draiman, se ha manifestado a favor de Israel en su conflicto con Palestina en varias oportunidades.

En esta oportunidad el público escuchó respetuosamente la presentación de la banda que hace 13 años no tocaba en suelo chileno.

Amon Amarth

Una banda esperada y ya conocida en nuestro país, fue la presentación de los vikingos Amon Amarth. De origen sueco, la banda de Death Metal Melódico nos lleva a sus raíces nórdicas con estatuas de guerreros sajones, lienzo de barcos vikingos y guerreros escandinavos.

Una poderosa presentación liderada por el carismático vocalista Johan Hegg, quien brindaba con su cuerno que llevaba en su cinturón. El grupo repasó con los clásicos “Deceiver Of The Gods” y “Raise Your Horns”. Asimismo, el público no quiso estar fuera de sentarse en el suelo y remar todos juntos como si estuvieran en un barco vikingo.

Orbit Culture y POPPY

Otros de los artistas que hicieron su debut en Chile fueron la presentación de los suecos Orbit Culture, banda de Death Metal que hizo vibrar al público durante la tarde. Y en el otro escenario se presentó el fenómeno de POPPY, una cantautora y Youtuber estadounidense, que mezcla varios géneros como el Pop, Rock Industrial, e influencias del J-Pop y K-Pop.

Ella fue reconocida por ser nominada al Grammy en 2021 a la Mejor Interpretación de Metal con su hit “Bloodmoney”.

Las presentaciones de bandas chilenas

El artista chileno Nico Borie abrió los fuegos de este gran festival. Un cantante conocido por traducir las canciones legendarias de rock al español, hizo su debut en este festival mostrando su nuevo single “Lo que realmente piensas”.

Al terminar la presentación, fue el turno SVVVNT, una banda de Puerto Montt con influencias del Nü Metal y el Rock Alternativo, quienes ganaron un concurso que les permitió tocar en el festival Knotfest Chile 2024.

Mawiza fue la siguiente banda chilena en tocar. Este grupo de Metal que se caracteriza por ser muy arraigada a sus raíces Mapuche, tanto en sus letras y su presentación en el escenario. Finalmente, la última banda chilena en presentarse fue Rama, una banda que ha estado en varios festivales y que pudo tener su revancha en este evento. Hay que recordar que en el Knotfest Chile 2022, las bandas RAMA y Weichafe, que estaban a punto de subir al escenario, no pudieron presentarse en el festival debido a problemas de logística de la productora que estuvo a cargo ese año.

