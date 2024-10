La popularidad que ha experimentado la cantante Elyanna, cuya propuesta musical es comparada con Rihanna, se transformó en los últimos años en una sorpresa. Y esta artista, aunque pocos lo saben, mantiene un lazo sanguíneo con Chile.

Paulatinamente y con mucho trabajo, Elyanna, de apenas 22 años, surgió en el ambiente artístico con una combinación de pop árabe y ritmo latino, que la tiene compartiendo escenario con bandas consagradas como Coldplay y actuando en festivales multitudinarios como Glastonbury.

Elyanna, que nació en una familia con raigambre musical -su abuela paterna es pianista-, conoció Viña del Mar gracias a ella.

Desde entonces, el interés por dedicarse a la música, motivó a la chilena-palestina para aventurarse más allá de las fronteras e iniciar una carrera que ha cosechado grandes éxitos.

El nacimiento de una estrella árabe

Sin lugar a dudas, el futuro de Elyanna estuvo ligado a la música, puesto que la artista es hija de un poeta palestino y una pianista chilena, además que su abuelo materno, era un intérprete de zajal, un género de poesía popular libanesa que se recita en bodas.

Con estos pergaminos artísticos, el sueño de cantar creció cada vez que visitaba Viña del Mar.

“Cuando era niña, visitaba a mi gran familia en Viña del Mar todas las navidades”, explicó en entrevista con el sitio de magazine Remezcla. “Siempre que iba, escuchaba reggaetón, que es muy bailable y muy sexy. Además, mi abuela paterna tenía buen gusto musical. Así que escuchaba clásicos como Julio Iglesias. ¡Soy una gran fan de Julio!”.

Bajo esta permanente influencia musical, junto a su familia, abandonó Nazaret (actualmente se ubica en Israel) para asentarse en San Diego, en Estados Unidos, decidida a empezar una carrera en la música. Soñaba con conseguirlo y a los 15 años dispuso todo para que ocurriera.

Aunque vivió dos años complejos, donde le costó aprender inglés en la secundaria. En conversación con The Guardian, contó que le costó socializar, sin embargo, mantuvo la motivación necesaria para perseguir el sueño de cantar.

Y así lo hizo, al llamar la atención en redes sociales por hacer covers de Rihanna y Amy Wineshouse. Hasta que un día le escribió a un productor musical que le gustó su estilo particular, inspirado en sus raíces palestinas.

Desde entonces, procuró en cada canción, inculcar su amor por Palestina. En 2020, lanzó su primer sencillo, Ana Lahale (Estoy sola), que tiene más de 24 millones de reproducciones en Spotify.

Actualmente, su equipo lo lidera el influyente manager Wassim “Sal” Slaiby (que trabajó junto a The Weeknd), y entre sus influencias confluyen el jazz, el R&B, el soul y voces como Amy Winehouse, Freddie Mercury y Etta James.

El fenómeno global de Elyanna

Eso sí, el éxito no llegó solo, ya que la artista mantuvo la ilusión hasta que grabó su primer trabajo discográfico en 2021, (un EP homónimo publicado bajo el sello ElMar Music, subsidiario de Empire Records) que contenía la canción “Ana Lahal”, donde comparte créditos con el libanés Massari.

A partir de ese momento, cantar en árabe, le sirvió para entrar al mercado occidental, destacando por la originalidad de sus canciones.

De este modo, mientras grababa nuevo material, conoció al vocalista de la banda inglesa Coldplay, Chris Martin, quien la invitó a realizar nuevos arreglos al tema “We Pray”, escrita de puño y letra junto a su familia.

En entrevista con la revista Vogue, la intérprete relató lo significativo que se volvió la colaboración. “Cantar en árabe una canción de Coldplay, con un verso que escribí con mi madre y mi hermano, es muy personal. Como mi verso está en árabe, con palabras enfocadas en dar esperanza, en estos tiempos difíciles, quiero poder compartir luz”, dijo.

Dicha colaboración le abrió las puertas de un mercado global, al cantar el sencillo, en compañía de Little Simz, Burna Boy y la argentina Tini.

Incluso Elyanna cantó en la presentación de Coldplay, en el programa humorístico Saturday Night Live, donde interpretaron “We Pray”, a principios de octubre.

Además, el 2024 ha sido su año de consagración, luego de que la revista Rolling Stone la nombrara una de sus 25 artistas a seguir. “Mi nuevo álbum refleja mi crecimiento como artista y muestra una mezcla de mi trasfondo cultural y las influencias que me han formado, definitivamente mucha más influencia de la música española”, dijo sobre la publicación de su disco “Woledto”.

Elyanna: la mezcla perfecta de oriente y occidente

Con una carrera que promete seguir sumando hitos, Elyanna mantiene de cerca el recuerdo de Palestina, y cada vez que puede reivindica sus raíces, pese a que no vive en aquel territorio.

“En Estados Unidos nunca me sentiré en casa y lo sé. Mi hogar es Palestina y eso es todo. Todavía estoy aprendiendo, todavía me estoy adaptando, pero me vine con un sueño y mi cerebro estaba como, ‘ok, quiero que esto suceda y este es mi objetivo’”, reconoció en una entrevista con la edición de Medio Oriente de la revista GQ.

Además, Elyanna en estos meses, vendió todas las entradas de su gira mundial por Estados Unidos y Canadá, en el marco de su disco debut “Woledto” (He nacido), lanzado en abril y que incluye los temas Ganeni (Make Me Crazy) y Al Sham.

En cualquier caso la artista ofrece un gran espectáculo, inusual para el mundo árabe. Con el estilo callejero de Rihanna, la sensualidad de Shakira y la presencia de Rosalía.

Ramzi Salti, profesor de la Universidad de Stanford y presentador de “Arabology”, un podcast sobre cultura y música árabes, atribuye su atractivo mundial y generacional a su capacidad para fusionar influencias a la perfección.

“Sé que mi madre, que tiene 85 años, escuchará a Elyanna y disfrutará con ella, y mi sobrino de 15 años escuchará igualmente, aquí en Jordania, a Elyanna”, dice Salti a DW y cree que eso se debe a “la capacidad de Elyanna para mezclar Oriente y Occidente”.