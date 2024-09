Las cantautoras chilenas Mon Laferte y Francisca Valenzuela fueron nominadas al Latin Grammy 2024, evento que este año celebrará sus “bodas de plata”.

En el caso de la viñamarina, se trata de tres categorías: Grabación del Año (por la canción “Tenochtitlán”), Mejor Álbum de Música Alternativa, y una de las más importantes de la cita musical: Álbum del Año, gramófono que intentará obtener con “Autopoiética” (2023).

La competencia para Laferte, sin embargo, no será fácil: al frente estarán “Bolero”, de Ángela Aguilar; “Cuatro”, de Camilo; “Xande Canta Caetano”, de Xande De Pilares; “Mañana Será Bonito (Bichota Season)”, de Karol G; “García”, de Kany García; “Radio Güira”, de Juan Luis Guerra; “Boca Chueca, Vol. 1”, de Carín León; “Las Letras Ya No Importan”, de Residente; y “Las Mujeres Ya No Lloran”, de Shakira.

Valenzuela, por su parte, competirá en la categoría Mejor Canción Alternativa con “Déjalo ir”, uno de los sencillos de “Adentro” (2023), y en el rótulo Mejor álbum de Pop/Rock con la misma producción. Aquí, se medirá ante Bruses, Conociendo Rusia, Jay De La Cueva y Draco Rosa.

Este año, entre las 58 categorías, las nominaciones las capitalizó el mexicano Edgar Barrera, la colombiana Karol G y el puertorriqueño Bad Bunny.

La edición número 25 del Latin Grammy se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, con transmisión para todo el mundo a través de Univisión.