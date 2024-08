El tenor italiano Andrea Bocelli y la colombiana Karol G lanzaron este viernes su primera colaboración: una nueva versión de ‘Vivo por ella’, la canción que popularizó el italiano en 1996 junto a la cantante española Marta Sánchez.

La reversión, si bien respeta el hit original, trae aires frescos al sencillo, donde escuchamos la voz de “La Bichota” en su esplendor.

“Esta canción ocupa un lugar muy especial en mi corazón y es un gran honor reimaginarla con una de las nuevas artistas más talentosas y emocionantes del mundo: Karol G”, comentó Bocelli.

“Su hermosa voz ayuda a crear una celebración atemporal del amor y la música que encontrará nuevos fans y resonará a través de las generaciones”, agregó en un comunicado de Universal.

‘La Bichota’, por su parte, recordó que conoció la música de Bocelli cuando era una adolescente y dijo que desde esa época estaba “superconectada con su música, el poder de su voz y su forma única de crear música”.

“Esta canción es un gran honor para mí, es una canción que siempre me ha gustado, y cuando me invitaron a cantar ‘Vivo por ella’ me sentí como en casa. Es una canción que realmente siento dentro de mí, siento que va a ser un punto especial en mi carrera”, afirmó la cantante de ‘Mañana será bonito’ y ‘Si antes te hubiera conocido’.

El tema hace parte del álbum ‘Bocelli, Duets’, que será publicado el próximo 25 de octubre por Decca Records/Sugar Music y con el que el italiano celebrará 30 años de carrera.

Esa producción cuenta con otras colaboraciones con Jennifer López, Ed Sheeran, Gwen Stefani, Celine Dion, Ariana Grane, Dua Lipa, Christina Aguilera, Ellie Goulding, Laura Pausini, Marc Anthony, Stevie Wonder y Nelly Furtado, entre otros.

“Vivo por ella”, la reversión de Andrea Bocelli junto a Karol G: