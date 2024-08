Helios continúa su ciclo de conciertos 2024 en el Teatro Municipal de Santiago el jueves 22 de agosto a las 19:00 horas, presentando el programa Armonías Celestes con obras de Bach, Telemann y Haendel. El ensamble, compuesto por músicos nacionales e internacionales, ha representado a Chile en festivales internacionales y ha recibido elogios de la crítica. En esta ocasión, en la Sala Arrau, interpretará corales de Bach, el oratorio de Haendel The Triumph of Time and Truth, y la Trío Sonata de Telemann. La soprano y directora artística del conjunto, Esperanza Restucci, destacó la importancia de participar en la temporada de la Sala Arrau, indicando que es un espacio ideal para la interpretación de este tipo de música. Las entradas están disponibles en www.municipal.cl y el próximo concierto, El Hada Reina, se llevará a cabo el 26 de septiembre con obras de Purcell y Haendel.

Este jueves 22 de agosto en el Teatro Municipal de Santiago, a las 19:00 horas, Helios continuará con su ciclo de conciertos 2024, presentando el programa Armonías Celestes, que contempla obras de Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann y Georg Friedrich Haendel.

Este ensamble está compuesto por un grupo de músicos de trayectoria nacional e internacional. Su repertorio contempla obras de los siglos XVII y XVIII de compositores italianos, como Monteverdi, Bach, Strozzi, Caldara, Vivaldi, Händel, Corelli, entre otros; así como piezas barrocas latinoamericanas pertenecientes al patrimonio cultural de nuestro continente.

En el ámbito internacional, en 2016 representaron a Chile en el Festival Internacional de Música Antigua de Perú y en 2022 estrenaron su Gala Barroca en el Salón Dorado del Teatro Colón de Buenos Aires, que tuvo una positiva recepción de la crítica.

En la Sala Arrau, Helios -compuesto por Esperanza Restucci (soprano), Raúl Orellana (violín barroco), Luciano Taulis (viola da gamba) y Camilo Brandi (clavecín)- retorna a este escenario para abordar obras de J.S. Bach, G. P. Telemann y G. F. Haendel.

Este comienza con una serie de corales de J.S. Bach para cuatro voces, arreglados para soprano, flautas, viola da gamba y clavecín, que busca inspirar al público a través de las melodías.

Por otra parte, se presentará The Triumph of Time and Truth, el famoso oratorio de G. F. Händel, con letras de Thomas Morell. El canto se inspira en el poder del tiempo y seres superiores. Por su parte, el aria final Guardian angels, oh, protect me, que es parte de este programa, busca invitar a un diálogo con lo divino. Asimismo, se suma al repertorio Trío sonata Twv 42 en Fa mayor de G.P. Telemann.

Al respecto, la soprano y directora artística del ensamble, Esperanza Restucci, manifestó que “ser parte de la temporada de la Sala Arrau es una alegría enorme para Helios, este es un espacio ideal para la interpretación de este tipo de música, por la acústica y la estética (…) es gratificante y nos permite crecer y darle continuidad a este proyecto de más de 10 años de trayectoria”.

El próximo concierto de la agrupación, llamado El Hada Reina, se realizará el 26 de septiembre, y contempla obras de Purcell y Haendel.

