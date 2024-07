En la previa del estreno de "Joker: Folie à Deux", Joaquin Phoenix reveló la reacción de Lady Gaga al escucharlo cantar por primera vez, señalando que la artista no solo disfrutó de su interpretación, sino que también lo alentó. El filme, que se estrenará el 4 de octubre, incluirá a Lady Gaga como Harley Quinn y al menos 15 canciones reconocidas.

En la previa del estreno de “Joker: Folie à Deux”, Joaquin Phoenix recordó cuál fue la reacción de Lady Gaga cuando lo escuchó cantar por primera vez.

En entrevista con la revista Empire, el ganador del Óscar por su rol protagónico como el “Guasón” señaló que cuando cantó para Gaga, ella no solo disfrutó de su performance, sino que también lo alentó.

“Creo recordar que escupió café (al escucharlo cantar)… Así que me sentí bien, fue emocionante y me hizo sentir seguro… Gaga siempre me animó mucho a decir: ‘Haz lo que sientas, está bien’”, dijo.

“Para alguien que no es un artista en ese sentido, puede ser… incómodo hacer eso, pero también muy emocionante”, agregó.

Joaquin Phoenix, Lady Gaga y “Joker: Folie à Deux”

La semana pasada se conoció el tráiler del filme, donde Lady Gaga irrumpe en la historia como Harley Quinn.

La película, que se estrenará el próximo 4 de octubre, justo en el quinto aniversario del estreno de “Joker” (2019), ha sido descrita como un musical que, según un reporte del portal NME, incluiría al menos 15 canciones “muy conocidas”. ¿Una de ellas? “That’s Entertainment” de Judy Garland (1953), recordada por la película “The Band Wagon”.

El elenco de “Joker: Folie à Deux” también cuenta con Steve Coogan, Zazie Beetz, Catherine Keener y Brendan Gleeson.