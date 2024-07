El sábado, en la final local del K-Pop World Fest 2024, una de las protagonistas de la jornada vespertina fue Christell, la recordada ex “Rojo” y actual estrella viral de internet que ofició de jurado y también de “ídola infanto-juvenil” en la Sala Omnium.

“(En el baile) me impresiona porque se ha llegado ya a un nivel muy grande, no solamente como dance cover (réplica de una coreografía de baile), sino como una crew de baile en general… Para los cantantes, tampoco es fácil”, explicó a BioBioChilela fonoaudióloga y “vocal teacher”.

“Hay una forma específica de cómo cantar (las canciones coreanas) para que suenen bien y de alguna forma no cambie la esencia de la canción… Hay un excelente nivel”, agregó.

En uno de los intermedios del evento, la voz de “Dubidubidu (Chipi Chipi Chapa Chapa)” se dio tiempo para abordar con BioBioChile el alcance global de su agitado último año, así como sus nuevos planes y su afición por el pop de Corea del Sur, país donde el hit también llegó y donde pretende volver este semestre.

(P): ¿Te sientes una celebridad del k-pop chileno?

(R): Jajaj, no. Yo creo que todavía no, pero estoy en eso.

Tras largos minutos saludando a fans y regalando selfies, Rodríguez pone en contexto el cariño de la gente. “Acá (entre el público del K-Pop World Fest) son todos muy amables. Es en estos eventos donde puedo compartir con gente que le gusta lo mismo que yo, porque en mi círculo no suelo tener gente que le guste lo mismo”.

(P): ¿Por qué tardó tanto este acercamiento? Eres seguidora de la música coreana desde los 12 años….

(R): A mí me pasa que hoy en día recién me estoy haciendo parte de esto, porque antes era algo que me había guardado para mí, que lo hacía en mi casa y me gustaba caleta, pero ahora tengo la opción de compartirlo con otras personas.

(P): Conversando con el público, me repiten que aquí se sienten “seguros”. ¿Por qué crees que se produce eso?

(R): Creo que es porque (esta) es una comunidad, finalmente. Una comunidad que comparte un gusto en conjunto; en este caso la cultura coreana, ya sea la música, la gastronomía, las series, etc. Entonces, finalmente, es un espacio seguro para ellos, donde no se sienten juzgados por lo que les gusta. Porque por mucho tiempo igual fue tabú que te gustará este tipo de cosas. Yo creo que es súper especial.

(P): En Spotify, este año, publicaste las reversiones de tus éxitos en “Rojo”, incluido “Dubidubidu”…

(R): Claro. Yo no soy la dueña de las canciones, nunca lo voy a hacer, sin embargo, esos tracks son míos; todo lo que sea de cuando era chica, es hoy de la discografía. Pero sí, lanzamos las versiones y la verdad estoy súper feliz con eso.

(P): También fuiste a Corea del Sur para palpar el éxito de “Dubidubidu”. ¿Cómo fue ese viaje?

(R): Fue asombroso. Vuelvo ahora en octubre, me voy hasta diciembre. Voy a Japón también así que estoy súper feliz, porque se están dando oportunidades y voy a buscar más. Estoy feliz de que hayan oportunidades, así que hay que ir a buscar nuevos horizontes. Todavía no tengo nada cerrado, voy como cuando cualquier persona llega a un país a buscar oportunidades.

(P): ¿Qué habrá después del éxito de “Dubidubidu”?

(R): Ya tenemos armadito el show en vivo; nuestra primera presentación se viene luego, en agosto, voy a estar informando los detalles a través de mis redes. Viene justo para la fecha del Día del Niño (11 de agosto), así que va a estar súper bueno. De ahí para adelante todo el verano estaré disponible para hacer shows, lo mismo que Fiestas Patrias.

(P) ¿Está en tus planes grabar nueva música?

(R): Es un proyecto, es un anhelo. Totalmente sí, pero yo creo que es algo más para el próximo año; este verano estoy enfocada en el show en vivo que ya tengo algo, y que es un poquito más nostálgico con las canciones de cuando era chica; aprovechar un poco ese material que siento que todavía como me falta cerrar ese ciclo, y de ahí darlo todo ya con las canciones nuevas.

(P): ¿Con influencia del k-Pop?

(R): En un eventual nuevo trabajo se va a notar, totalmente. No solo la música, sino también en otros temas: estoy haciendo blogs diarios de todo el proceso, del show y de lo que van a hacer las canciones nuevas. Igual me gustaría publicar cosas nuevas, más influenciada por la industria musical.

(P): Llevas muchos años siendo escuchada en segmentos infantiles. ¿Cómo explicas que las canciones de esa época trasciendan las generaciones?

(R): Sí, se dio la oportunidad de llegar a distintas edades y una son los niños, así que yo feliz. Mi nuevo trabajo va por ahí también pero quiero explorar otros públicos; siempre va a ser muy familiar. Siempre va a ser música, apta para cualquier persona que le guste y que quiera presenciar el show. Lo más importante para mí es ofrecer una buena propuesta escénica, una que sea profesional: mucho baile, mucho canto, y que se vea de un nivel alto, esa es la idea.