Céline Dion, famosa por su éxito "My Heart Will Go On", podría hacer un regreso triunfal a la música en la apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, según informan medios estadounidenses. La cantante, quien ha estado alejada de los escenarios debido al Síndrome de la Persona Rígida, se encontraría hospedada en el hotel Royal Monceau, igual que Lady Gaga, también relacionada con la ceremonia inaugural del evento deportivo.

Recordemos que la artista tras la recordada canción de Titanic (1997), padece el Síndrome de la Persona Rígida, enfermedad neurológica que la ha mantenido alejada de los escenarios desde finales de 2022.

¿Céline Dion en los Juegos Olímpicos?

Su supuesta participación en los Juegos Olímpicos tiene que ver con que la cantante estaría en París, hospedándose en el hotel Royal Monceau, según reporta Variety.

De acuerdo con el medio, Céline Dion habría llegado al hotel el lunes y en ese mismo recinto estaría hospedándose también Lady Gaga, quien igualmente ha sido vinculada a la ceremonia inaugural de los juegos.

En abril pasado, durante una entrevista con la revista Vogue, la artista canadiense ya anunciaba un regreso inminente, aunque sin fechas específicas.

“Elegí trabajar con todo mi cuerpo y alma, de la cabeza a los pies, con un equipo médico. Quiero ser lo mejor que pueda. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel!”, comentó entonces.

Asimismo, dijo que se mantenía trabajando a diario para poder continuar en la música pese a su condición, que según ha mostrado en varias ocasiones, estaría afectando a sus cuerdas vocales.

“Durante cuatro años me he estado diciendo a mí misma que no voy a volver atrás, que estoy lista, que no estoy lista… Tal como están las cosas, no puedo quedarme aquí y decirte: ‘Sí, en cuatro meses’. No lo sé, mi cuerpo me lo dirá”, había comentado.