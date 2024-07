Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Will Smith regresa a la música con el estreno de su nuevo sencillo "You Can Make It" durante la gala de los premios BET 2024, donde se presentó acompañado de músicos como Chandler Moore y el Sunday Service Choir. El actor y cantante, después de una sorpresiva actuación en Coachella, afirmó en un mensaje en Instagram que la música ha sido un apoyo en sus momentos más difíciles y espera que su nueva canción pueda llevar alegría y luz a sus seguidores.