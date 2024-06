Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Michael Jackson habría dejado una deuda de unos 500 millones de dólares al fallecer en 2009, según documentos revelados por los abogados de los albaceas de su patrimonio. Las finanzas del cantante, desordenadas en ese entonces, estaban afectadas por los costosos preparativos de su gira "This Is It". A pesar de la situación, tras su muerte a los 50 años por una sobredosis de anestésicos, los abogados lograron solventar la deuda y mejorar su legado para el beneficio de sus hijos y el "Michael\'s Trust". Aunque han pasado más de una década desde su partida, los albaceas continúan lidiando con las consecuencias de aquella época.