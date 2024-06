JK Rowling ha generado nueva controversia en Reino Unido, esta vez luego de lanzar severas críticas contra David Tennant, quien en las películas de Harry Potter interpretó a Barty Crouch Jr.

De acuerdo a Deadline, esto se dio luego que el actor estuviera en los Premios LGBT Británicos, donde hizo una arremetida contra quienes critican los derechos trans.

“Son un pequeño grupo de cabrones quejumbrosos que están en el lado equivocado de la historia, y todos desaparecerán pronto”, indicó en una entrevista.

Según el citado medio, Rowling se expresó en su cuenta de ‘X’, calificando a Tennant como un “Talibán del género”, sin embargo, posteriormente borró el comentario.

La escritora reveló otros tuits al día siguiente, citando uno de los dichos del artista y mostrando su molestia.

“Este hombre está hablando de las supervivientes de violaciones que quieren atención sólo para mujeres, de las enfermeras que actualmente demandan a sus hospitales por obligarlas a cambiarse delante de un hombre”, sostuvo en respuesta a la frase de que “desaparecerán pronto”.

Después continuó: “De las niñas y mujeres que pierden oportunidades deportivas en favor de los hombres y de las presas encarceladas con delincuentes sexuales convictos”.

La autora cerró su crítica sosteniendo: “Para ser un hombre que supuestamente es un modelo de compasión y tolerancia, seguramente quiere que mucha gente deje de existir”.

This man is talking about rape survivors who want female-only care, the nurses currently suing their health trust for making them change in front of a man, girls and women losing sporting opportunities to males and female prisoners incarcerated with convicted sex offenders. pic.twitter.com/6C7yNC4TCt

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 28, 2024