Alanis Morissette fue una de las invitadas estelares de la final de la Copa Stanley, competencia de hockey que se desarrolló en Nashville donde además de cantar los himnos nacionales de Estados Unidos y Canadá, también se dio tiempo para compartir escenario con su hija.

Tras interpretar su propia versión de ‘O Canada’ y ‘The Star-Spangled Banner’, los himnos patrios, Morissette presentó a su hija, Onyx, para cantar juntas uno de sus hits más populares: “Ironic”.

El domingo, ante la multitud del Bridgestone Arena, Morissette comentó que Onyx cumplió 8 años el sábado. Después del respectivo “Cumpleaños feliz” de los decenas de miles de presentes, a coro, vino el esperado dueto.

“Momento de cumpleaños de la niña ángel cantando Ironic juntas. Te amo tanto, Onix, eres la hija de mis sueños”, escribió Alanis en su cuenta en Instagram, donde dejó una postal de la aplaudida performance.

Por estos días, Morissette se encuentra de viaje como invitada especial del ‘Triple Moon Tour’, gira donde la titular es Joan Jett and the Blackhearts.

