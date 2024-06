En la semana donde anunció su retiro de los escenarios, Cyndi Lauper se refirió a su supuesta rivalidad y enemistad con Madonna durante los ochenta.

La cantante lo hizo durante una entrevista con el diario estadounidense The New York Times, en el marco de la promoción de la gira de despedida “Girls Just Wanna Have Fun”.

Allí, Lauper habló sobre los rumores que rodearon su relación, aclarando que fueron los medios de la época quienes las enfrentaron entre sí. “Éramos como manzanas y naranjas… Me hubiera gustado tener una amiga“, reflexionó sin entregar mayores antecedentes.

En 2017, tal como recoge el portal NME, Lauper criticó un discurso de Madonna durante una marcha por los derechos de las mujeres. “No creo que haya servido a nuestro propósito, porque la ira no es mejor que la claridad y la humanidad. Eso es lo que abre la mente de las personas”, dijo sobre la intervención cuando fue invitada al programa “Watch What Happens Live”.

El año pasado, Cher, quien ayer acompañó a Cyndi a estampar sus huellas en el Paseo de la Fama, también dedicó palabras a Madonna en una entrevista con Los Angeles Times: “Enterramos esa hacha hace mucho tiempo, porque dije algo de ella mucho peor y ella me perdonó”.

Entre Lauper y Madonna, existe más de algún vínculo. Uno de ellos, se relaciona con “Like A Virgin”, el hit de la Reina del Pop de 1984 que fue escrito por Billy Steinberg y Tom Kelly, misma dupla detrás de la icónica balada de 1986 “True Colors”, de Cyndi Lauper.