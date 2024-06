Interpol, una de las bandas de rock alternativo ícono de los 2000 y que ya cumple dos décadas de carrera, volvió a Chile para repasar algunos de sus discos clásico.

Se trata de Turn On The Bright Lights (2002) y Antics (2004).

El pasado 31 de mayo, Interpol se presentó en el Teatro Caupolicán en Santiago, donde fanáticos repletaron el recinto.

La banda siguió un setlist en orden cronológico, partiendo con Turn on The Bright Lights. A su estilo, respondieron a la energía del público, pese a las complicaciones de sonido, según indica Rock and Pop.

Por si no pudiste asistir al show, tanto en el Caupolicán como en Viña del Mar, te dejamos a continuación una recopilación de fotografías de Álvaro Agüero.

Según la página Setlist.fm, el repertorio de Interpol fue este:

Turn On The Bright Lights

Specialist

Say Hello to the Angels

Obstacle 1

NYC

Roland

Hands Away

Stella Was a Diver and She Was Always Down

Leif Erikson

PDA

Antics

Next Exit

Evil

Narc

Take You on a Cruise

Slow Hands

Not Even Jail

Public Pervert

C’mere

Length of Love

A Time to Be So Small

Untitled