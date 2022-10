Diversas reacciones causa por estas horas la publicación del cartel oficial de invitados de Lollapalooza Chile 2023, donde la ausencia de Olivia Rodrigo hizo eco hoy en redes sociales.

El nombre de la cantautora y actriz estadounidense venía rondando hace semanas entre las posibles confirmadas del festival junto a Billie Eilish, Blink-182 y Tame Impala, que sí fueron ratificados este martes.

Tras la publicación de su elogiado disco debut, “Sour”, la visita de la artista despertaba ansias en sus audiencias de Chile, Argentina y Brasil, que vieron en Lollapalooza 2023 una oportunidad para verla en vivo.

Los rumores y anhelos no eran antojadizos: ya es sabido que la cantante girará por el mundo en 2023, siendo marzo el mes tentativo para su arribo a la región. De todos modos, sus fans no pierden la esperanza que su show llegue en formato solitario por esas semanas.

El lamento de sus seguidores se vertió en redes sociales, donde Olivia Rodrigo destaca como uno de los conceptos más replicados entre los usuarios sudamericanos de Twitter.

Hoy, Lollapalooza Chile 2023 anunció su cartel de invitados con Drake, Billie Eilish, Blink-182, Lil Nas X, Tame Impala y Rosalía encabezando la lista.

A ellos se suman Jane’s Addiction, The 1975, Armin van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Tove Lo, Claptone, Fred Again.., Alison Wonderland, Gorgon City, Purple Disco Machine, Conan Gray, Wallows, Dominic Fike, Melanie Martinez, Aurora, Mora, Tokischa, Polo & Pan, Cigarettes After Sex y Rise Against, entre otros.

Entre los nombres nacionales del cartel, destacan Alain Johannes, Pánico, Alex Anwandter, Plumas, Cris MJ, Pailita, Angelo Pieratini, Álvaro Díaz, Young Cister, Nano Stern, Ases Falsos, Benjamín Walker, Yael Meyer, Benito Cerati y Shirel, entre otros.

Otro Lolla más sin Olivia Rodrigo, otro año más en el que no confirma que viene ella sola y solo puedo pensar que cuando por fin venga yo ya voy a tener más de 30 años y voy a estar así entre todas las pubertas pic.twitter.com/JhRxoP8NXk — 🌸 (@mlnxbrr) October 11, 2022

por dios era obvio ustedes decian ayy viene olivia rodrigo viene hoseok y re que con el presupuesto q hay no te hacen de headliners ni los palmae https://t.co/Z6vDjWio2R — morechaos (@jmineedy) October 11, 2022

entonces olivia rodrigo tendrá su propia fecha pic.twitter.com/9v02MXNnnl — ︎ ☁︎︎ (@seokmindhi) October 11, 2022

estoy FELIZ que no venga olivia rodrigo porque sino me salia el corazon, para mi viene el año que viene pero lejos de la fecha del lolla TODAVIA TENGO OPORTUNIDAD — spooky anto⁷ 🎃 (@withloveanto) October 11, 2022

Esperava olivia rodrigo recebi melanie martinez pic.twitter.com/cj1rhU2wY5 — dvd (@eudavidaquino) October 11, 2022