Los relatos están escritos como poesía. Poesía tanto en la escritura como en la capacidad de crear, de invitar a imaginar, de insinuar relaciones, de esbozar relatos. En su capacidad de emocionar, de conmover.

Naturaleza muerta es una historia, poesía y pinturas, dibujos y grabados enunciados.

La historia

Ana y Victor viven junto a su pequeño hijo viven, solitarios, junto a la ribera de un gran río.

Víctor quiere saber cómo es, lo que pasa al otro lado del inmenso río en cuya ribera viven. Lo hace tomando, incansablemente fotografías que capturan los grises de las nubes eternas que no dejan ver más allá. Llega a construir una torre para poder v er mejor…

Al otro lado

Más allá del río

Nubes densas ocultaban la orilla.

Grises sobre grises

Suspendidos desde siempre.

(Nubes. Litografía 1/3. P 33)

Ana está dedicada a pintar -pintura que nunca termina-, labores domésticas y, en especial, a la maternidad. Una maternidad que la atraviesa, porque el niño no habla, casi no se relaciona. Pero también está el enorme río y su silencio, su no tener otra ribera.

La tarde anterior

Ana había comenzado a pintar

Uvas y peras en una fuente de plata.

Bajo la fuente

el mantel de la casa

bajo el mantel

una mesa de roble

bajo la mesa

las tablas del piso

con restos de carboncillo en sus junturas

y salpicones de óleos y acuarelas.

(Pájaro Tropical. Óleo sobre tela. P 45)

Entonces, Ana y Víctor empiezan a ser atravesados por las obsesiones y los miedos de cada uno. Y los sueños, lo común, se tensionan…

Naturaleza muerta

Naturaleza muerta es un texto muy particular, que requiere, como -casi- toda poesía, que los lectores se “entreguen”. A la escritura, sus resonancias, cadencias. También a una historia formada por escenas, paisajes, imágenes que se entrelazan, dialogan. Escenas románticas, bucólicas, surrealistas. Con una pátina de melancolía profunda, silenciosa y densa. Escenas que van constituyendo un universo de sonidos -o de silencios-, colores, formas de ensueño, vacío y angustia. De sueños y decepciones. Donde, poco a poco, va cayendo un pesado manto de miedos, de frustraciones.

Naturaleza muerta es un libro breve para leer con calma, lentamente, creando cada escena, cada cuadro propuesto por la autora. Y para volver a leer, buscando otros colores y matices, otros trazos y texturas. Como si cada vez se pudiera dibujar o pintar cada escena de una nueva forma, con nuevos colores, para obtener algo distinto, una nueva historia.

Naturaleza muerta

Rosario Elizalde

Editorial Hueders

Noviembre de 2024, Santiago de Chile