Gloria Susana Esquivel, autora de "Contradeseo" "Las amistades entre mujeres se romantizan mucho"

En “Contradeseo” (2923), la elogiada novela de la escritora colombiana Gloria Susana Esquivel (38), se plantea una situación que le puede resultar familiar a más de algún lector: un día, Silvia, su protagonista, ve su matrimonio hecho añicos y debe pedirle hospedaje a la única amiga que conoce en el ajeno Estados Unidos, Teresa, quien acaba de casarse con Javier.

La pareja le ofrece a Silvia su sofá-cama, pero lo que iba a involucrar una sola noche, a modo de emergencia, termina alargándose y convirtiéndose en una estadía de meses, la cual Silvia compensa haciéndose cargo de los deberes domésticos y de aseo aunque con no pocos problemas mediante.

Su presencia, rápidamente, comienza a despertar deseos insospechados entre los inquilinos, al mismo tiempo en que devela las hebras y fisuras de la inmigración, la amistad, las relaciones humanas e incluso la maternidad.

“Yo escribí un cuento que fue publicado en 2017 en una antología que se hizo aquí en Colombia que se llama “Puñalada Trapera” en donde participaron varios escritores colombianos como Margarita García Robayo, Juan Cárdenas, Pilar Quintana, etc. A todos los invitaron a mandar un cuento inédito y yo comencé a escribir sobre estos tres personajes y apenas terminé, sentí que había algo en ese universo que había que explorar un poco más”, comenta la periodista, poeta y traductora en diálogo con BioBioChile.

“Sentí que la idea de tres personajes viviendo en un lugar muy reducido era una idea narrativamente muy muy rica, y que podía seguir hablando de ese universo. Comencé a tener muchas preguntas sobre temas como el trabajo doméstico, pero también sobre la migración, la vida precaria en la que vivimos en este mundo, donde pareciera que cada vez hay mayor precariedad para los adultos. Pensé que tal vez podría encontrar una manera de encaminar todas esas preguntas a un universo literario que estaba ya constituido por estos tres personajes”, agrega.

Este semestre, la novela arribó a librerías chilenas (físicas y virtuales) como parte de la colección “Mapa de las Lenguas”, que recoge voces de escritores de habla hispana de Latinoamérica y España.

Gloria Susana Esquivel, autora de “Contradeseo”: “Quería pensar la amistad como una reflexión de los posibles caminos que tiene”

(P): ¿Cuánto hay de experiencia personal con respecto a esta trama? ¿Viviste alguna situación similar a la de la novela?

(R): Tuve la experiencia de migración porque durante una época viví en Nueva York, pero digamos que eso no es tanto lo que aparece en el libro. Creo que sobre todo hay experiencias de personas muy cercanas que conozco en este momento, que están viviendo en otro lado y que son migrantes y que llegan al momento de desahogarse porque ese sueño americano no resulta ser tal. Entonces, creo que eso está, más que experiencias propias. También hay otra gran reflexión en el libro sobre la amistad. Creo que este libro es una gran carta a mis examigas, tal vez, y a relaciones de amistad.

(P) ¿Qué te llamó la atención de los comentarios que recibiste? ¿Qué te dijo tu círculo más cercano?

(R): Muchas de mis amigas que leyeron el libro se sintieron identificadas, en el sentido de que el libro también apela mucho a un momento de la vida, un momento de la adultez, en donde no somos del todo responsables porque tal vez no tenemos hijos y no tenemos cierta responsabilidad. Es un momento en el que la vida puede tornarse un poco confusa, y muchas amigas se sintieron muy identificadas con eso. También hubo chistes sobre quién se sentía más siendo un personaje o el otro, que esto también me parece divertido.

Quería pensar la amistad como una reflexión de los posibles caminos que tiene. Me parece que estamos en un momento en donde se habla mucho y se idealizan, o se romantizan mucho las relaciones entre amigas, que si bien son muy importantes y fundamentales en mi vida, digamos que las relaciones entre amistad de mujeres no son únicamente una cosa que sea feliz o ideal, sino también, como lo he experimentado yo, hay mucho escrutinio, mucha suspicacia también frente a cómo nos vemos. Entonces yo quería escribir desde ahí, no tanto de la experiencia que tengo con mi círculo cercano, pero sí es una experiencia que siento que es común.

(P): En la novela también planteas una visión disonante sobre la maternidad.

(R): Sí. Yo creo que esta novela era una reflexión que yo quería hacer sobre las condiciones materiales de la vida. Estos personajes están pasando por un momento de la vida en donde supuestamente siempre hay un discurso que es el de ‘ve tras tus sueños, cumple tus deseos’. Pero también el deseo es una fuerza que es también muy condicionada por las dinámicas económicas, políticas y sociales, en las que estamos todos insertos, ¿no? Entonces, uno de los grandes deseos que se dicen, en un discurso más hegemónico para las mujeres, es: ‘tienes que desear ser madre; si eres madre vas a realizar todos tus sueños, si eres madre te vas a realizar como mujer’. Y, generalmente, hay muchas mujeres que buscan esta idea de la maternidad como una manera de llegar a ese final feliz. Como ese cuento de hadas.

Y lo que a mí me parecía más interesante es ese otro lado de la maternidad, que tiene que ver con las condiciones materiales del cuerpo de la cual no se habla mucho, yo creo, también porque si se hablara un poco más, tal vez habría más prevención frente a la maternidad. Si esas cosas se hablaran en voz alta, como este sueño, este deseo de la maternidad dejaría de ser eso y se convertiría sencillamente en una posibilidad de vida y nada más. Me parecía muy importante poner también el ojo ahí. Imaginarme un par de mujeres que hablan de la maternidad desde ese lugar.

(P): Te queremos proponer un ejercicio al estilo “Pinocho”. Si de ti dependiera, ¿a quién de estos tres personajes te gustaría traer a la vida real?

Quizás para que te acompañe a los lanzamientos…

(R): A la protagonista, me gustaría que estuviera en la vida real. No para que me acompañara a los lanzamientos, sino para aconsejarla y decirle que no tome todas las malas decisiones que toma en la novela (ríe). Me ofrecería hacer su confidente y me ofrecería a hacer su consejera, y a veces su terapeuta y lo que necesite para que deje de entrar en lugares tan extraños como los que entran en este libro.