Hasta el 14 de febrero del 2025 se presenta en Sala Gasco Arte Contemporáneo la exposición fotográfica “Luz, espacio y memorias”, de la artista nacional Verónica Ibañez Romagnoli. La muestra reúne 70 obras en caja de luz y un video de 5 vías, la cual explora cómo la luz interviene y transforma los espacios que habitamos, utilizando la fotografía digital para crear obras tridimensionales únicas que cobran vida a través de cajas retroiluminadas y video animaciones.

La luz

“Esto partió como un ejercicio de capturar momentos en los que la luz actuaba de forma interesante. Al principio no lo imaginé como un proyecto a largo plazo, pero con el tiempo me di cuenta de que la luz tiene algo universal que todos experimentamos de forma única”, explica la fotógrafa, quien comenzó a construir esta muestra el año 2008, influenciada por la naturaleza fugaz de la luz, una cámara de caja, con placas de 10 x15 cms., e inspirada en las memorias de su infancia. “De niña, me fascinaba cómo una línea de luz se filtraba por las cortinas, moviéndose al ritmo de las sombras. Años después, estudiando fotografía, entendí ese fenómeno y esa experiencia marcó profundamente esta muestra”, añade Verónica.

Con esta exposición, Ibañez invita al público a contemplar y reflexionar sobre cómo la luz influye en nuestra percepción del tiempo y en las emociones que asociamos con los espacios que habitamos. “La luz -comenta la artista-, más allá de su capacidad de iluminar, nos conecta con lo efímero de lo que vivimos, invitándonos a mirar lo que habitualmente pasamos por alto, y a reflexionar sobre cómo esos pequeños detalles dan forma a nuestra apreciación del mundo”.

Cajas de luz y videos

El trabajo de años de observación y experimentación se muestra en esta ocasión en dos espacios dentro de Sala Gasco. En la sala Oriente, 63 cajas de luz dispuestas según los colores que recrean un arcoíris; cada una contiene fotografías impresas, tomadas en lugares como Nueva York, Roma y Rapa Nui. Estas obras muestran cómo la luz cambia constantemente transformando los espacios. Por otro lado, en la sala Poniente, pantallas digitales proyectan videos animados, acompañados de una intervención monocromática que explora la relación emocional entre la luz y la memoria.

“Utilizo fotografía digital para capturar imágenes en secuencia durante varios minutos o incluso horas, seleccionando luego las fotos necesarias para crear las cajas de luz. Aunque también trabajo con fotografía análoga en película para otros proyectos, esta exposición y las cajas de luz se componen exclusivamente de fotografías digitales, ya que requieren capturar varias imágenes en secuencia rápida”, explica la artista sobre su proceso creativo.

Verónica Ibáñez Romagnoli

Ibañez se formó como licenciada en Artes Visuales (1998) y Estética (2003) en la Pontificia Universidad Católica de Chile, complementó sus estudios en el Politécnico di Milano y posteriormente en Parsons School of Design en Nueva York, gracias a la Beca Fulbright. Cuenta con una amplia experiencia en fotografía contemporánea, y su obra, que explora la esencia de la luz y su conexión con los recuerdos, el paso del tiempo y las emociones, la ha llevado a exponer en varios países de América Latina, Estados Unidos y Australia.

“Quiero que el público se sorprenda un poco, pero al mismo tiempo reconozca algo que han visto y vivido, conectándose con esa memoria personal. Ojalá logren identificar el orden de los colores y, aunque no lo piensen de manera constante en su vida diaria, se den cuenta de lo fundamental que es la luz en nuestra rutina cotidiana y cómo influye en nuestras experiencias”, concluye la artista.

Quienes deseen visitar la muestra, pueden hacerlo de manera gratuita a partir del 5 de diciembre, de lunes a viernes entre 9:00 y 17:00 hrs en Sala Gasco Arte Contemporáneo.