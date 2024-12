Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El guionista Marshall Brickman, conocido por ser coautor junto a Woody Allen de películas como \'Annie Hall\', por la que ganaron un Óscar, falleció a los 85 años. Su hija, Sophie Brickman, confirmó su deceso al diario The New York Times. Brickman y Allen colaboraron en otras películas como \'Manhattan\' y \'Manhattan Murder Mystery\'. Además de su trabajo en cine, Brickman desarrolló una exitosa carrera en Broadway y televisión. Brickman, originario de Río de Janeiro, se destacó también como letrista de musicales como \'Jersey Boys\' y \'The Addams Family\', y como guionista en programas como \'Candid Camera\' y \'The Tonight Show\'.