El HUB de Directoras de Orquesta concluyó con un fin de semana lleno de música y sueños compartidos. Del 7 al 13 de octubre, este evento reunió a 17 destacadas directoras y orquestas de Argentina, Brasil, Bélgica, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos e Italia; ofreciendo experiencias inolvidables y reafirmando su compromiso con la inclusión femenina en la música clásica y la formación integral de las becadas.

Esta iniciativa, se realiza por tercer año consecutivo, gracias al trabajo conjunto de Fanjul and Ward y Vibra Clásica, encabezados por Angélica Fanjul y Caroline Ward, quienes han organizados desde hace algunos años diversas experiencias que hacen de la música clásica un arte accesible para todos. Promoviendo la cercanía con la comunidad, llevando la belleza de la música a quienes habitualmente no tienen la oportunidad de disfrutarla, y haciendo que todos puedan sentirse parte.

Tres días de presentaciones y encuentros

El cierre del Hub se vivió con tres días de presentaciones y encuentros en donde las becadas pudieron demostrar todo lo aprendido durante las intensas jornadas de trabajo y recibir la ovación del público, que se maravilló con la presentación, no solo de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal, sino que también de las nueve mujeres que tuvieron el privilegio de dirigirla.

El viernes, el Teatro Municipal de Santiago fue el escenario del primer concierto de cierre, con la Orquesta de Cámara Municipal, cuyo programa incluyó “Aires y Danzas Antiguas, Suite III” de Respighi, el “Concierto para cello y orquesta en re mayor” de Haydn, con el violoncelista Matías Toro como solista, y la “Sinfonía n. 29, K. 201 en la mayor” de Mozart.

Francifé López, violista de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal, ha participado en los tres HUB, para ella ha sido una experiencia enriquecedora y personalmente el primer concierto tiene un componente especial y es el más esperado ya que, “trabajamos una semana con las directoras y llega el gran momento donde uno no se puede detener a corregir nada y es muy emocionante porque después de trabajar varios días juntas llega este momento y siempre ocurren cosas mágicas y maravillosas y este concierto fue muy lindo. Estábamos todos muy concentrados y en la intimidad del momento”.

Encuentro inspirador en La Granja

El sábado, la música se trasladó a la comuna de La Granja, donde tuvo lugar un emotivo encuentro entre niñas y las directoras invitadas, junto con la ministra de Cultura Carolina Arredondo Marzán . “Fue una jornada especial en la que se compartieron sueños, historias y reflexiones sobre el camino de la música con niñas que vinieron de diferentes comunas para participar del conversatorio, creando un espacio de inspiración. La actividad culminó con un concierto que resonó profundamente entre todos los presentes”, agregan desde la iniciativa.

Para la ministra el “HUB Directoras es una instancia fundamental, sobre todo en el encuentro y en poder seguir disminuyendo las brechas respecto de la presencia de mujeres como directoras de orquesta. Este es un desafío que tenemos no solamente a nivel nacional, sino que también es algo que se da a nivel mundial y la labor que se realiza aquí, a través de sus creadoras, sobre todo de Alejandra Urrutia, quien también impulsa y moviliza a otras mujeres con su experiencia, es algo que queremos valorar”, afirmó la Ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

Por su parte María Clara Marco, becada proveniente de Argentina, comentó sobre la importancia de estar cerca y acompañar a las niñas que están comenzando en la música, ya que la experiencia que ellas tienen puede servir para que las pequeñas sigan en este camino y no bajen los brazos, “esta experiencia fue muy linda, compartir con las niñas y contarles todo lo que hemos hecho para llegar a donde estamos les va a servir para continuar con su camino en la música y llegar a ser grandes profesionales”.

Concierto de clausura en Viña del Mar

Finalmente, el domingo, el Teatro Municipal de Viña del Mar acogió el concierto de clausura, brindando al público la oportunidad de disfrutar de un cierre lleno de emociones y grandes interpretaciones, donde el público aplaudió y se emocionó con cada melodía interpretada por la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal y la dirección de las nueve becadas del HUB.

Laura Cruz, es una directora colombiana que por primera vez vino a Chile y lo hizo para participar del HUB, para ella es impresionante la cantidad de talento que se vio no solo en el concierto, sino también en la semana de actividades, “ha sido muy emocionante encontrarme con tanto poder femenino en el podio, ha sido realmente mágico, una experiencia que me deja llena de fortaleza, llena de inspiración y llena de aprendizajes. Me voy de este país con una gran alegría y con una misión importante para el mío, para poder fortalecer también a las directoras de orquesta de Colombia”.

Alejandra Urrutia, Directora Artística y Musical del HUB, señaló que “para mi es primera vez que estoy en este teatro después de su renovación y es un espacio increíble con una gran acústica y espero que volvamos pronto porque es un espacio que se debe dar a conocer por los músicos de nuestro país. Yo estoy muy feliz de haber hecho nuestro concierto final acá y poder sentir al público viñamarino que tal vez no lo conozco tan bien, pero me impresionó mucho el silencio que hubo durante todo el concierto y eso para nosotros es realmente maravilloso, porque el respeto hacia los músicos y hacia la música es lo que nosotros más esperamos”.

Futuras directoras

“Al finalizar nuestro concierto anunciamos una gran noticia y la cual nos tiene muy emocionados, durante una semana, estaremos regalando el libro El Código de la Directora de Orquesta en nuestro Instagram @hub_directorasdeorquesta, solo debes entrar y seguir las instrucciones del Post, este texto es el resultado de un gran trabajo realizado por la organización del HUB y es una guía fundamental para las futuras directoras”, señalan desde la producción.

“El Hub de Directoras de Orquesta concluye con la satisfacción de haber inspirado a nuevas generaciones y de haber promovido la participación activa de mujeres en la dirección orquestal. Agradecemos a las orquestas colaboradoras, a las directoras, y a todo el público que hizo de este evento una verdadera celebración de la música y los sueños”, concluyen.