La niña de los fósforos, de Jean Renoir

El, en ese momento, joven cineasta francés Jean Renoir (1894-1979) tomó en 1928 una historia clásica para llevarla al cine. Hizo una adaptación del cuento La niña de los fósforos (La Petite Marchande d’allumettes) de Hans Christian Andersen (1805-1875).

Protagonizada por Catherine Hessling, es una de las primeras películas de quien luego se transformaría en un influyente director. Un personaje central del cine francés.

La niña de los fósforos es una historia ambientada en Navidad, que contrasta la fantasía y un mundo de sueños con la tragedia y la miseria de la vida cotidiana.

La niña de los fósforos es de la última era del cine mudo, cuando aparecían los primeros filmes que experimentaban con el sonido.

Con sonido contemporáneo

Casi 100 años después, este miércoles 2 de octubre, en el Teatro Aula Magna Usach, la película se exhibirá en un concierto gratuito que incluirá obrtas de de Albert Roussel y Claude Debussy..

“Es una música que le dará ambiente a la película”, dice Jorge Pepi-Alos, quien también tocará durante la función, emulando a los pianistas que acompañaban las proyecciones en la era del cine mudo.

“La orquesta interviene en once escenas, donde la música tiene relación con lo que va pasando en la película. Entre estas escenas aparece el piano, cuyas partes están escritas, pero tiene un margen para improvisar: hay secciones que se pueden repetir, alargar o acortar, por ejemplo. Es decir, habrá alternancia entre un pianista, que hará más o menos lo que se hacía antiguamente, y una orquesta que parece estar haciendo eso mismo, pero en realidad está tocando una pieza escrita. Además, hay momentos de silencio, porque me pareció que no necesitaban estar saturados de música”, complementa el compositor.

Roussel y Debussy

La Orquesta Usach interpretará dos obras de compositores franceses que vivieron en el periodo previo a la película. Primero, será el turno de la suite del ballet El festín de la araña, de Albert Roussel (1869-1937). Luego, Claro de Luna, parte de la Suite bergamasque de Claude Debussy (1862-1918), en la orquestación del compositor André Caplet (1878-1925).

“Va a ser como un preludio antes de la película”, dice Nicolas Rauss, actual director de la Orquesta Sinfónica del Sodre (Uruguay), titular de la Orquesta Usach entre 2012 y 2020.

“Decidí programar algo en relación con Renoir y Francia. Hubiera podido elegir algo de Maurice Ravel, pero me gusta indagar un poquito y El festín de la araña es una pieza que el público conoce menos que otras. Es muy poética, algo impresionista, pero también muy activa. Su orquestación e ideas musicales son maravillosas también, es una especie de post Debussy y Ravel”, agrega Rauss.

En relación a Debussy, hay otro motivo: “Cuando hicimos Viaje a la Luna, la obra de Jorge Pepi-Alos empezaba con esta música tocada al piano, como si fuera improvisada. Entonces es un guiño a ese concierto, ¡del que ya han pasado seis años!”, afirma Rauss.

Jorge Pepi-Alos

Nacido en Córdoba (Argentina) y establecido en Chile, tiene una larga trayectoria como pianista, compositor y profesor en la Universidad de Chile. Ha trabajado en diversas ocasiones con Nicolas Rauss y la Orquesta Usach: En 2017 grabó su cantata Vida maravillosa y burlesca del café y el 2018 enfrentó un primer ejercicio cinematográfico, la musicalizaron en vivo Viaje a la Luna, el clásico de Georges Méliès (1861-1938). La partitura, inédita, fue grabada en el disco homónimo que inauguró el catálogo de Aula Records, el sello discográfico de la Usach.

Jorge Pepi-Alos explica las diferencias entre las dos películas:

“Viaje a la Luna es rápida, cómica, con muñequitos que van para todos lados, porque Méliès venía del circo y el teatro. La niña de los fósforos es un drama muy estático, con detalles más estéticos que de acción, porque el director viene de la pintura y su papá era el famoso pintor Pierre-Auguste Renoir. Es como un cuadro: mientras más la miras, más te das cuenta de que todos los instantes visuales están calculados. Es decir, son películas completamente opuestas”, afirma.

Programa

Albert Roussel (1869-1937)

El festín de la araña, suite del ballet op. 17

I. Amanecer sobre el jardín solitario

II. Entrada de las hormigas

III. Danza de la mariposa – Su muerte en la tela de la araña

IV. Eclosión de la efímera

V. Vals del casamiento de la efímera

VI. Funeral de la efímera

VII. Cae la noche sobre el jardín solitario

Claude Debussy (1862-1918)

Suite bergamasque

III. Claro de luna

Orquestación de André Caplet

Jorge Pepi-Alos (1962)

Música para La niña de los fósforos (1928), de Jean Renoir

Estreno absoluto

Orquesta Usach

Director invitado: Nicolas Rauss (Suiza)

Las entradas son gratuitas y se encuentran disponibles en Portaltickets.