A dos meses de sufrir un complejo accidente al caer desde un escenario, el actor Ian McKellen confesó sentir un “dolor agonizante” que lo obliga a mantenerse recluido en casa. “Evito salir”, enfatizó.

En junio, el artista de 85 años perdió el equilibrio en el escenario del Teatro Noël Coward de Lonres durante una función de la obra “Player Kings”.

En el acto, mientras el público era evacuado de la sala, McKellen fue trasladado de urgencia a un hospital inglés. El diagnóstico que trascendió fue fractura de muñeca, y lo obligó a abandonar el elenco de “Player Kings” para todas las funciones venideras.

Ian McKellen: “Pensé que era el final de algo. Fue muy perturbador”

En su primera entrevista desde el accidente, el actor confirmó a la revista Saga que actualmente usa un cuello ortopédico, y que el hecho también le provocó una rotura de vértebra.

“Evito salir porque tengo miedo a que alguien pueda chocarme. He estado lidiando con un dolor agonizante en los hombros por la sacudida que recibió mi cuerpo”, señaló.

“Pero el traje de gordo que usé para Falstaf (en la obra de teatro) me salvó las costillas y otras articulaciones, así que me considero un afortunado”, agregó optimista.

Sobre el accidente en sí, reflexionó: “He revivido esa caída incontables veces. Fue horrible. Pensé que era el final de algo. Fue muy perturbador. El final no significó mi muerte, pero se sintió como el final de mi participación en la obra”.

“(Ahora) tengo que seguir diciéndome a mí mismo que no soy demasiado viejo para actuar… Fue solo un accidente sangriento. No perdí el conocimiento, no me mareé, pero no he podido regresar al escenario, y han continuado sin mí”, comentó el otrora intérprete de Gandalf en “El Señor de los Anillos”.